Foto: Cuartoscuro

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este jueves que en Quintana Roo fueron detenidos 13 presuntos integrantes del Cártel del Pacífico en Benito Juárez (Cancún), como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“En el municipio de Benito Juárez se desplegaron 11 operativos coordinados, donde fueron detenidas 28 personas.. Entre las detenciones en esta región destaca el operativo realizado por la Secretaría de Marina y las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como las autoridades estatales, donde fue detenido David Ricardo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión en Florida, Estados Unidos, por el delito de tráfico de armas”, explicó el funcionario.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que dirige la Presidenta, Dra. @ClaudiaShein, del 1 de octubre al 11 de agosto del 2025, se han dado los siguientes resultados, en coordinación con las autoridades locales de Quintana Roo:

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 15, 2025

La información la dio en conferencia de prensa desde Chetumal, donde también detalló que las capturas se realizaron en el último año y forman parte de un total de 3 mil 258 detenciones por delitos de alto impacto en el estado, del 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025.

En los operativos también se aseguraron más de 200 kilos de droga, 22 armas de fuego y se rescataron 20 mujeres víctimas de trata.

Además, destacan “Lorena”, señalada como jefa de plaza en Tulum; “El Skini”, supuesto líder criminal en la zona hotelera de Cancún; y “Cuervo”, identificado como cabecilla en Tulum. También fueron capturados integrantes de células en Playa del Carmen.

Baja la violencia en Quintana Roo

Harfuch informó que los homicidios dolosos bajaron 61% en el último año, mientras que el robo a transeúnte cayó 22% y no se registraron secuestros.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión han sido detenidas en el estado de Quintana Roo, 214 extorsionadores. Asimismo, no se ha registrado ningún caso de secuestro. Estos resultados son posibles gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, fiscalía del estado, el gobierno de Quintana Roo y sus autoridades, enfatizó García Harfuch.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama dijo que la disminución de la violencia ha impulsado el turismo y la inversión en 2024 y lo que va de 2025 se sumaron 6 mil 300 habitaciones de hotel, con proyección de 8 mil 353 más para 2027.

Además, se recolectaron 60 mil toneladas de sargazo y se desarrollan 140 posibles productos derivados, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Agencia Espacial Europea.

