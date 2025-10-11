Detienen en Quintana Roo al “Griego”, líder criminal buscado por Europol

GENERANDO AUDIO...

En su arresto participaron agencias de México y Europa. Foto: @OHarfuch

Mikael Michalis “N”, también conocido como el “Griego”, buscado por Europol, además de que cuenta con una ficha roja de Interpol, fue detenido en el estado de Quintana Roo.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de su detención a través de su cuenta de X, durante la mañana de este sábado 11 de octubre.

¿Qué se sabe de la captura del “Griego” en Quintana Roo?

Como resultado de una operación coordinada entre agencias de México y Europa, fue detenido en Quintana Roo Mikael “N”, alias el “Griego”, identificado como líder de un grupo criminal europeo y generador de violencia en Suecia.

Las autoridades lo ubicaron a en Cancún, donde se desplazaba junto con su principal operador financiero y logístico. Durante el operativo, implementado sobre la carretera Cancún–Mérida, ambos fueron interceptados y arrestados. En la inspección se aseguraron diversas dosis de droga.

Buscado por Europol y con ficha roja de Interpol

De acuerdo con la información oficial, Mikael “N” contaba con orden de arresto internacional y ficha roja emitida por Interpol, a solicitud de la Policía de Suecia y Europol, por delitos relacionados con tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Tras su detención, el ciudadano europeo fue trasladado a una estación migratoria, donde se realizaron los trámites correspondientes para su entrega a las autoridades de Suecia.

¿Quién es el segundo detenido durante la captura del “Griego” en Quintana Roo?

El segundo detenido, identificado como Tomás Alejandro “N”, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, al ser señalado como principal operador financiero del grupo criminal.

El arresto se logró tras una investigación del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo conjunto de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, con apoyo de Interpol.