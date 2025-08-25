Día del Abuelo 2025: ¿puedes recibir 6 mil 200 pesos con tu tarjeta INAPAM?

GENERANDO AUDIO...

Día del Abuelo 2025. Foto: Cuartoscuro

Con motivo del Día del Abuelo 2025, que se celebra en México el 28 de agosto, los adultos mayores que cuenten con la tarjeta INAPAM podrán acceder a descuentos en transporte, medicinas, actividades culturales, recreativas y restaurantes.

Aunque ha circulado información sobre un supuesto apoyo económico de 6 mil 200 pesos, esta información es falsa, ya que la tarjeta no otorga pagos en efectivo, pero sí permite aprovechar múltiples beneficios en servicios y comercios.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM 2025?

La tarjeta es gratuita y está disponible para personas mayores de 60 años. Para obtenerla, se debe presentar:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Dos fotografías tamaño infantil

Una vez emitida, la credencial permite acceder a tarifas reducidas en transporte público, servicios médicos, medicamentos y entradas gratuitas o con descuento en museos y centros culturales. También aplica para actividades recreativas y turísticas, incluyendo promociones especiales en restaurantes durante fechas como el Día del Abuelo.

Uso correcto de la tarjeta INAPAM

Para obtener los descuentos, los beneficiarios deben verificar que el comercio tenga convenio vigente, presentar la credencial al solicitar el servicio y confirmar las condiciones de la promoción, ya que los descuentos pueden aplicarse sólo a ciertos productos o servicios.

Apoyos económicos adicionales

Los adultos mayores interesados en recibir apoyos económicos, como la Pensión Bienestar, deben registrarse en los módulos del Gobierno correspondientes, llevando la documentación requerida en original y copia. Estos apoyos son distintos de los beneficios de la tarjeta INAPAM y dependen de programas específicos del Gobierno federal o estatal.

Aunque la tarjeta no otorga pagos directos por el Día del Abuelo, sigue siendo una herramienta valiosa para los adultos mayores en México, facilitando su vida diaria y fomentando su participación en actividades culturales y recreativas.

