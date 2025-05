Día del Maestro 2025: ¿Habrá clases el 15 de mayo y qué estados se suman al paro de maestros?

GENERANDO AUDIO...

Este 15 de mayo, México conmemora el Día del Maestro, una fecha que tradicionalmente incluye la suspensión oficial de clases en educación básica y, en este 2025, también estará marcada por una megamarcha y paro nacional convocada por la CNTE y que incluirá a varios estados del país.

A conitnuación, en Unotv.com te decimos qué entidades están convocadas a participar en el paro nacional, cuál es una de las marchas más nutridas y qué ruta tendrá, para que tomes precauciones, tanto en tus trayectos, como en la asistencia de clases a partir del día viernes 16 de mayo.

De acuerdo con el calendario 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas que sigan el calendario oficial. Además, algunos planteles de media superior y superior podrían suspender actividades, dependiendo de sus disposiciones internas.

¿Qué estados participarán en el paro de maestros del 15 de mayo?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha convocado a una huelga nacional y una megamarcha en la Ciudad de México, en la que participarán docentes de:

CDMX

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Michoacán (secciones sindicales confirmadas)

Quintana Roo, con participación en brigadas informativas

Las movilizaciones han sido convocadas para exigir, entre otros puntos, aumento salarial del 100%, abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y reinstalación de trabajadores cesados.

¿Cuál será la ruta de la marcha en CDMX?

Aunque la CNTE no ha difundido oficialmente la ruta final, se prevé que los contingentes partan desde:

Paseo de la Reforma (a la altura del Ángel de la Independencia)

Monumento a la Revolución

Ambos recorridos estarían dirigidos hacia el Zócalo capitalino, como ha ocurrido en movilizaciones anteriores. Se estima que comiencen desde las 9:00 horas y se recomienda anticipar traslados si circulas por la zona.

Calles alternas sugeridas:

Av. Chapultepec

Circuito Interior

Fray Servando

José María Izazaga

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente

¿El Día del Maestro es feriado oficial?

No. El 15 de mayo no es feriado nacional, pero sí es reconocido por la SEP como día no laborable para docentes. Por ello, las clases se suspenden en los niveles básicos, aunque en otros sectores laborales la jornada transcurre con normalidad.

