Día del Padre: papás que no pueden convivir con sus hijos

Papás que no festejan. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

Alfredo Salomón, videasta y activista, no convive con su hijo Nicolás desde hace 12 años. En diciembre, el joven cumplirá 18, y desde que era un niño, ambos han estado separados tras un divorcio que —asegura— lo alejó de ejercer su paternidad.

“Llevo prácticamente 12 años sin poder verlo. Es prácticamente un adulto”, cuenta.

“El sistema judicial no nos ayuda”

Según Alfredo, la oposición de su expareja a permitir contacto fue respaldada por un sistema judicial que, dice, no consideró su papel como padre.

“Me tocó una jueza que no revisó mi expediente. Me decían: ‘Es muy promujer’. Yo pensaba: ‘Qué bueno’, pero también se necesita discernir entre un buen padre y alguien violento”.

Cuando una nueva jueza autorizó convivencias, el reencuentro con su hijo fue doloroso: “Llegó enojado, sin dejar acercarme”.

“Le dije a la juez que ya no quería que usaran a mi hijo para seguir peleando. Así terminó el juicio de visitas”.

De acuerdo con el Informe Técnico sobre la Alienación Parental, publicado en mayo de 2024 por el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género (CELIG), en México en 2022, se registraron 166 mil 766 divorcios, de los cuales 90.5 % se resolvieron por vía judicial, y cerca del 30 % de ellos involucró al menos a un hijo menor de edad.

Un colectivo para visibilizar

En 2017, Alfredo fundó Mil pelotas para ti, un colectivo que denunció la separación forzada entre padres e hijos. Entregaron mil pelotas en los tribunales, con el nombre de cada padre y su expediente.

“Había familias rezando, llorando, cantando. No podíamos entregar un regalo a nuestros hijos por la lentitud del sistema”.

El colectivo brinda asesoría legal y apoyo emocional a padres en situaciones similares.

En el Día del Padre: “No están solos”

Alfredo reconoce que muchos hombres viven esta fecha con tristeza. Por eso, su mensaje es claro:

“No están solos. Hay que tener un buen abogado y acompañamiento psicológico. Es un proceso muy duro emocionalmente”.

Hoy, encuentra consuelo en su nueva familia:

“Mi esposa y mi pequeño se encargan de hacerme la vida más llevadera esos días. Esta segunda oportunidad ha sido una bendición”.

El arte como refugio

Alfredo también ha canalizado su experiencia en el arte. Su cortometraje animado “Mi hijo tiene un dinosaurio” fue nominado al Ariel en 2022. La historia, también en libro, ayuda a los niños a entender la separación de sus padres.

“El dinosaurio no es la mamá. Es esa sensación que lo invade todo cuando los niños no entienden por qué papá y mamá ya no están juntos”.

Con arte, activismo y resiliencia, Alfredo transforma el dolor de la distancia en un mensaje de empatía y conciencia para otros padres que, como él, viven el Día del Padre sin sus hijos.

