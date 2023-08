Verdades, falsedades o mitos que rodean a los zurdos

Como cada 13 de agosto, se celebra el Día Internacional del Zurdo; sin embargo, estas personas han estado rodeadas de varias consignas desde el inicio de la humanidad, por eso aquí hacemos un recuento sobre algunas verdades, falsedades o simplemente mitos que los cubrieron durante mucho tiempo a los zurdos:

Aprovechando la mención que este domingo se conmemora el Día Internacional del Zurdo, veremos algunos mitos que calificaron a los zurdos. Y nos remontamos a los principios de la sociedad.

Óscar Prospero García, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que uno de los grandes mitos era la falsa creencia de que estaban influidos por fuerzas demoniacas, lo cual propició su estigmatización.

Antes se creía que los zurdos vivían menos años, realmente sin fundamentar el concepto en un hecho científico, por lo que el investigador añadió que no hay certeza que la esperanza de vida se acorte:

“Hay gente que se preocupa porque morirá pronto y no hay sustento. Nadie ha demostrado que la esperanza de vida se acorte, y no quiere decir que no se haya estudiado.”

Óscar Prospero García, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.