Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos: 19 mil 750 mexicanos, en espera

La donación de órganos puede salvar vidas en México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Hace un año, Janeth Solís donó su riñón a su hermana Nayeli, quien está agradecida y ahora tiene una mejor calidad de vida, razón por lo que contaron su testimonio en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos.

“La verdad, me sentí muy feliz, y más cuando nos dieron fecha de cirugía. Afortunadamente, jamás me dio miedo, porque sabía que haciendo esto por fin iba a ver a mi hermana con una mejor calidad de vida”. Janeth Solís / donadora de riñón

La donación de órganos es un problema en México

Nayeli tuvo la suerte de contar con un riñón compatible y disponible, no así las 19 mil 750 personas que esperan un órgano o un tejido en México.

De éstas, 16 mil 300 aguardan por el trasplante de un riñón, y casi 5 mil de una córnea, según cifras del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud federal, en voz de su titular José Salvador Aburto Morales.

“Ha ido bajando, gracias a la actividad de donación de trasplantes en México, pero lo que nos preocupa es que fuera hacia arriba, pero en hoy en día está disminuyendo poco, porque, la verdad, es que se ocupa mucho más que lo que se está haciendo. Hoy en día se hacen más de 7 mil trasplantes de órganos y tejidos, principalmente de riñón y córnea”. José Salvador Aburto Morales / titular del CENATRA

Aunque hay una ligera disminución en la lista de espera, según el CENATRA, los trasplantes realizados no llegan ni al 20% de lo que se necesita, y el 68% de las familias rechazan la donación de un ser querido.

“Lamentablemente, todavía hay un alto porcentaje de negativa familiar, sabemos que no es fácil, no es nada fácil. En el 68% de las ocasiones, se acercan los coordinadores de donación a solicitar ante la posibilidad de que esa persona haya dicho en vida que quería ser donante y no lo dijo, y le queda la tarea a la familia de decidir por esa persona. Sin embargo, el 68% dice que no, porque no estaban preparados, ya que no sabían qué quería esa persona cuando falleciera”. José Salvador Aburto Morales / titular del CENATRA

¿Por qué es importante la cultura sobre esta práctica en México?

Ante ello, el llamado es que la población mexicana conozca sobre la cultura de la donación y trasplante de órganos y tejidos, desde un donador con o sin vida.

“Es fundamental que la sociedad en general esté informada y concientizada sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, todos nosotros debemos de ser embajadores de esta causa. Hablarlo con nuestros amigos, familiares y conocidos sobre la importancia de ser donadores y cómo pueden registrarse como tales”. Guadalupe Guerrero Avendaño / directora del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” realizó 382 trasplantes, de febrero del 2019 a la fecha. Fueron 102 trasplantes hepáticos, 162 trasplantes renales, 117 trasplantes de córnea y 1 de corazón.

El Día Nacional de la Donación de Órganos se lleva a cabo el 26 de septiembre.