Diálogo y colaboración entre Poderes no es subordinación: Norma Piña

El diálogo y la colaboración entre poderes no deben confundirse con subordinación, pues en el caso del Poder Judicial, se trata de uno de los pilares de la democracia, aseveró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

“No debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los Poderes del Estado, con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros Poderes (…) La independencia judicial, y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia”. Norma Lucia Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN.

Indispensable, independencia de los juzgadores: Norma Piña

En el marco de la conferencia “El derecho en el México que viene”, del XIX Congreso Nacional de Abogados, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, recordó que la independencia de los juzgadores es indispensable para tomar decisiones apegadas a Derecho.

Asimismo, agregó que no es una licencia para cometer arbitrariedades.

“La independencia judicial no es arbitrariedad, no implica licencia alguna para actuar fuera de los estándares constitucionales y legales, la independencia judicial es un derecho que garantiza el acceso a una justicia para todas las personas, sin atender a influencias externas o ajenas al derecho”. Norma Lucia Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN.

Norma Piña Hernández alertó que permitir que se trastoque o destruya la independencia del Poder Judicial es dejar que la impartición de justicia atienda a influyentismos.

“Si aceptamos o justificamos como sociedad que esa independencia judicial se trastoque o se destruya, ello impactará, sin lugar a dudas, tarde o temprano en una impartición de justicia que atienda a influyentismos, a razones ajenas al derecho”. Norma Lucia Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN.

Suprema Corte, contrapeso entre distintos poderes

Por su parte, el ministro Javier Laynez recordó el papel que le corresponde al Tribunal Constitucional.

“En su rol de equilibrio de poderes, es decir, de contrapeso entre los distintos poderes (…) Ya lo vivimos, lo que es tener un Poder Judicial que no es autónomo, como un Congreso sometido, y creo que no queremos nadie repetir esa parte de la historia”. Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN.

Luis María Aguilar Morales, dijo que, con la conclusión de su encargo, se abre la puerta para que las votaciones en el pleno del Alto Tribunal pierdan su efectividad.

“Los 8 votos -que bien dice doña Laura-, es un punto que todavía debería modificarse, a mí en especial me preocupa por 2 circunstancias, porque con 4 votos en contra ya no pasaremos de los 7 votos para la invalidez de una norma y me preocupa por una segunda razón, yo me voy en noviembre y no sé a quién vayan a nombrar en mi lugar (…) Me preocupa mucho que la Suprema Corte vaya a perder esa posibilidad constitucionalidad de hacer valer la propia norma en contra de leyes que no son congruentes con ella”. Luis María Aguilar Morales, ministro de la SCJN.