Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras. Foto: Cuartoscuro.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, respondió a los señalamientos que circularon en redes sociales sobre el uso de relojes, joyas, ropa y accesorios de marcas internacionales con alto valor económico. La legisladora aseguró que las cifras difundidas no corresponden a la realidad y acusó una campaña en su contra para desacreditarla.

Diputada aclara precios de artículos señalados

En un mensaje, Barreras afirmó que algunos de los precios atribuidos a sus prendas y accesorios han sido exagerados o falsificados:

Un sombrero valuado públicamente en 33 mil pesos habría costado, según la diputada, mil 200 pesos.

Lentes señalados como de 11 mil pesos tendrían un precio menor a mil pesos.

Una blusa reportada como de 47 mil pesos costó menos de mil pesos.

Su anillo de compromiso, atribuido a una compra reciente y de alto costo, dijo que data de hace 13 años, antes de ser diputada.

Sobre relojes, señaló que posee únicamente dos, que se encuentran declarados oficialmente, y negó que tengan el valor o sean los modelos mencionados en los reportes difundidos.

Asimismo Barreras desmintió la existencia de una supuesta hermana llamada María de los Milagros. Indicó que la persona a la que se refieren trabaja en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace más de 21 años, cuando ella aún era estudiante universitaria. Calificó el señalamiento de nepotismo como infundado.

Lista de artículos de lujo atribuida a la pareja legislativa

Los señalamientos se derivan de publicaciones en redes sociales que documentan a Barreras y a su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, usando presuntos artículos y prendas de marcas como Cartier, Tiffany, Versace, Prada, Louis Vuitton y Christian Louboutin. En algunos casos una sola prenda o bolso superarían el sueldo mensual de los legisladores por separado y en otros casos supera por casi el doble la percepción en conjunto.

Entre los objetos señalados destacan:

Relojes: Hublot Big Bang rojo (681 mil pesos), Corum Admirals Cup (185 mil), Cartier Ballon Bleu (288 mil), Santos Dumont (95 mil) y Cartier Santos XL (188 mil).

Joyería : Anillo Tiffany Setting (1 millón 116 mil), argolla Tiffany Harmony (66 mil), anillo Cartier Love 3 diamantes (102 mil), Juste un Clou (63 mil) y collar Cartier Love Diamantes (115 mil).

: Anillo Tiffany Setting (1 millón 116 mil), argolla Tiffany Harmony (66 mil), anillo Cartier Love 3 diamantes (102 mil), Juste un Clou (63 mil) y collar Cartier Love Diamantes (115 mil). Moda y accesorios: Bolsas Versace (12 mil), Prada Galleria (100 mil), Louis Vuitton Ana (35 mil), zapatos Fendi (12 mil), zapatillas Dolce & Gabbana (24 mil), chamarra Ferrari (40 mil) y zapatos Christian Louboutin Kate (16 mil).

Lentes: Ferragamo (11 mil), Chanel Cat Eyes (20 mil), Gucci Cat Eye (8 mil), Maui Jim (11 mil) y Gucci aviador (10 mil 710 pesos).

Obras de arte y cuestionamientos sobre origen de recursos

El periodista Jorge García Orozco documentó que la pareja posee obras del artista chileno Víctor Castillo, similares a piezas valuadas en 320 mil pesos. Usuarios de redes sociales han comparado, incluso mediante inteligencia artificial, los ingresos declarados por ambos legisladores —aproximadamente 79 mil pesos mensuales cada uno— con el valor de los artículos que exhiben.

Controversia por cortesías en Club 51

Otro señalamiento incluye la asistencia de Gutiérrez Luna al Gran Premio de Fórmula 1 mediante cortesías otorgadas por Club 51, un espacio privado en la Torre Mayor de la Ciudad de México. El club confirmó la entrega de las entradas, pero posteriormente eliminó la publicación en la red social X y desactivó su cuenta.

Especialistas consultados indican que aceptar este tipo de beneficios podría contravenir el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ésta prohíbe a servidores públicos recibir regalos o ventajas que comprometan su imparcialidad.

Diputada Pérez-Jaén cuestiona ingresos y gastos

La legisladora María Elena Pérez-Jaén Zermeño declaró que los ingresos de la pareja —alrededor de 158 mil pesos mensuales sumando ambos sueldos— no corresponden al valor estimado de los bienes atribuidos. Señaló que la Contraloría de la Cámara de Diputados debería iniciar una investigación para contrastar los datos.

Agregó además que los legisladores estarían incurriendo en un delito, toda vez que, como diputados, no están en posibilidad de recibir regalos (o cortesías). Mismas que presumen haber recibido para asistir a la fiesta de la Fórmula 1 durante 2024.

