Diego Prieto deja el INAH; dirigirá nueva Unidad de Culturas Vivas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Cultura federal

Después de nueve años al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el antropólogo Diego Prieto anunció este miércoles que dejará la dirección del organismo. Su nuevo encargo será dar forma a la Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, un área recientemente creada por la Secretaría de Cultura.

En su lugar, asumirá el cargo Joel Omar Vázquez Herrera, quien hasta ahora se desempeñaba como director del Centro INAH Oaxaca.

Durante su mensaje, Prieto subrayó que la decisión no obedece a conflictos internos, sino a la encomienda de fundar una nueva entidad enfocada en el fortalecimiento de la diversidad cultural.

“Nunca me ha tocado construir una institución; vamos a ver si lo hago bien y, si no lo hago bien, como dice la frase trillada, ‘que el pueblo me lo demande’”, dijo el funcionario durante su mensaje de despedida.

Reconocemos la destacada labor de @dprieto_ al frente del @INAHmx, quien ahora asume la titularidad de la #UCVPII 🪶



Damos la bienvenida a Joel Omar Vázquez Herrera como nuevo director general del INAH. Su experiencia fortalecerá la labor institucional en todo el país. pic.twitter.com/H3weqMAbiH — Centro INAH Puebla (@CentroINAHPue) July 16, 2025

Una gestión marcada por polémicas

La etapa de Diego Prieto al frente del INAH estuvo cargada de retos y controversias:

Tren Maya : fue duramente criticado por especialistas y organizaciones por su aparente pasividad ante el impacto del megaproyecto en zonas arqueológicas. Prieto defendió que el salvamento arqueológico derivado de la obra permitió hallazgos sin precedentes en el sureste

: fue duramente criticado por especialistas y organizaciones por su aparente pasividad ante el impacto del megaproyecto en zonas arqueológicas. Prieto defendió que el salvamento arqueológico derivado de la obra permitió hallazgos sin precedentes en el sureste Cierre de museos : en junio pasado, varios museos cerraron por falta de custodios debido a problemas con empresas contratadas para la seguridad. La polémica coincidió con la entrega del Premio Princesa de Asturias de la Concordia al Museo Nacional de Antropología, que ese mismo día permaneció cerrado

: en junio pasado, varios museos cerraron por falta de custodios debido a problemas con empresas contratadas para la seguridad. La polémica coincidió con la entrega del al Museo Nacional de Antropología, que ese mismo día permaneció cerrado Restricciones presupuestales: desde 2016, el INAH ha operado con recortes, lo que provocó reducción de proyectos y despidos

[TE PODRÍA INTERESAR: Museo Nacional de Antropología recibe el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025]

¿Quién es el nuevo titular del INAH?

Joel Omar Vázquez Herrera, originario de Querétaro, es licenciado en Antropología Social y cuenta con estudios de maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Suma más de 20 años de experiencia en el servicio público, con especialización en política de población y patrimonio cultural.

Desde 2016, ha consolidado una sólida trayectoria dentro del INAH, donde destaca por:

Haber sido director del Centro INAH Oaxaca en dos periodos, liderando el Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017, 2018 y 2020, con la restauración de cerca de 650 inmuebles arqueológicos e históricos

Gestionar el reforzamiento del polígono de protección de Monte Albán y la reapertura del Museo Ervin Frissell de San Pablo Villa de Mitla, vital para la difusión de las culturas prehispánicas de Oaxaca

Impulsar la actualización del Reglamento del Plan Parcial de Conservación de la Zona de Monumentos Históricos de Oaxaca de Juárez

Participar en la recuperación de la casa Odriozola en Teposcolula, que se convertirá en la Escuela de Restauración para jóvenes de la región

En el ámbito académico, Vázquez Herrera ha trabajado en temas de antropología médica y servicio civil de carrera, además de coordinar el libro “Oaxaca Patrimonio Cultural: Investigaciones Recientes”.

Como coordinador nacional de Centros INAH, fortaleció las capacidades operativas a nivel nacional y regional, fomentando procesos de descentralización institucional. También ha sido catedrático en la UAQ, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de antropólogos y servidores públicos.

¿Qué hará la Unidad de Culturas Vivas e Interculturalidad?

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, la Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad buscará recuperar y fortalecer las políticas culturales enfocadas en los pueblos indígenas, comunidades urbanas y rurales, así como en las poblaciones afromexicanas, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales.

“México es una nación de culturas vivas, una nación libre, soberana y humanista que encuentra en su diversidad cultural una de sus mayores riquezas”, afirmó a través de un comunicado de prensa.

La nueva área tendrá como funciones diagnosticar el patrimonio inmaterial, impulsar medidas de salvaguardia, coordinar registros de tradiciones y promover espacios comunitarios para la difusión del arte y la cultura originaria. También será órgano consultivo para dependencias federales y gobiernos locales, y representará a México ante instancias como la UNESCO y el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]