Difunden correo con amenaza a la Facultad de Química de la UNAM

Foto: Cuartoscuro

La Facultad de Química de la UNAM suspendió clases este lunes 29 de septiembre, luego de que se difundiera un correo con amenazas de ataque contra estudiantes y docentes. El mensaje advertía sobre una posible agresión masiva programada para el martes 30 de septiembre en las instalaciones.

El correo electrónico, enviado a la dirección institucional de la facultad, contenía mensajes alarmantes que advertían de un supuesto plan de “masacre” y señalaban puntos de gran afluencia dentro del plantel. Incluso, se mencionaba un ataque dirigido a mujeres programado para el próximo 31 de octubre.

“No se preocupen, aquí ninguno se suicidará, nosotros tomamos, no dejamos. Supongo que de esta manera comenzarán a entender y razonar, ¿Qué se está haciendo mal?”, se puede leer en el correo.

Ante estos hechos, autoridades universitarias informaron la suspensión inmediata de actividades y el cierre de las puertas de la facultad como medida preventiva.

Foto: Uno TV

Estudiantes denuncian falta de seguridad

Alumnos de la Facultad de Química confirmaron haber recibido el correo y expresaron su preocupación por la escasa presencia de seguridad en los alrededores del plantel, a pesar de la gravedad de las amenazas.

“Gran parte se decía que iban a hacer masacre, pero también había mensajes específicos contra mujeres”, señaló un estudiante que pidió el anonimato.

Otro alumno lamentó que este tipo de situaciones no sean casos aislados dentro de la máxima casa de estudios:

“La realidad es que son situaciones que se dan con cierta frecuencia, y no únicamente en la Facultad de Química, sino en todas las facultades y escuelas”, comentó Ismael Baltazar, estudiante de la UNAM.

Hasta el momento, la FQ no ha emitido un posicionamiento en el que detalle qué medidas de seguridad se aplicarán para proteger a su comunidad. Los alumnos pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia y garantizar espacios seguros en todas las instalaciones universitarias.

