Hilda Araceli Brown, diputada de Morena. Foto: Gustavo Castillo.

Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló no haber recibido alguna notificación y manifestó estar sorprendida por la información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que la liga con la organización criminal “La Mayiza”, facción del fragmentado Cártel de Sinaloa.

Hilda Araceli Brown niega tener cuentas bloqueadas

En plena sede de la Cámara Baja en San Lázaro, la también exalcaldesa de Playas de Rosarito, en Baja California, dijo no tener sus cuentas bancarias bloqueadas y estar ocupando sus recursos de manera habitual.

“No, a mí no me han congelado las cuentas y desconozco de qué se trate. Yo no he recibido ninguna notificación, ni absolutamente nada, ni una llamada, ni WhatsApp, ni correo electrónico”.

Sin dificultades para ingresar a Estados Unidos

En conversación con periodistas, Hilda Araceli Brown reiteró que fue por los medios de comunicación que ella se enteró de esta vinculación con “La Mayiza”; además de que recientemente estuvo en Estados Unidos y no tuvo ninguna dificultad para ingresar.

“Desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios. El domingo estuve en Estados Unidos, tengo a un tío que le dio un derrame cerebral y estuve allá en el hospital, no tuve ninguna dificultad para cruzar (…) Estoy sorprendida”.

Agregó que seguirá trabajando y señaló no tener sus cuentas bancarias bloqueadas, como se ha dado a conocer. “Ya hice unas transferencias de pagos cotidianos que tengo que hacer. Voy a seguir trabajando”, destacó la exalcaldesa bajacaliforniana.

También indicó que la gente conoce su trayectoria de más de 30 años en el movimiento que encabeza el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No tengo, no tengo de qué escudarme, porque no tengo ninguna notificación”. Hilda Araceli Brown, diputada de Morena.

Antes, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.

Soy objeto de una infamia

Cabe señalar que, a través de su cuenta de Facebook, Hilda Araceli Brown atribuyó esta noticia a su lucha contra la corrupción y su compromiso con el movimiento.

“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”.