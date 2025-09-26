Diputada suplente del PAN pide a Hilda Brown que pida licencia

GENERANDO AUDIO...

La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez Jaén, acudió a la Cámara de Diputados para ratificar su solicitud de Juicio Político contra el senador de Morena, Adán Augusto López.

Al salir, se encontró por casualidad con la diputada Hilda Brown, también de Morena y con un proceso de Juicio Político encima por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa. Le recomendó que solicitara licencia para enfrentar la acusación del Departamento del Tesoro estadounidense.

“- ¿Por qué no solicita licencia?

– ¿Por qué voy a solicitar licencia?

– Para que estas aclaraciones se aclaren, digo que estas acusaciones se aclaren

– Yo no tengo por qué pedir licencia, el que nada debe, nada teme

– Porque yo creo que sí lo debería de hacer, le voy a decir una cosa, están ustedes, yo acabo de presentar demanda de juicio político

– Señora, yo fui atenta con usted, no me acose

– No, no la estoy acosando, simplemente le estoy pidiendo

– Sí me está acosando con las cámaras, me está siguiendo” María Elena Pérez Jaén y Hilda Araceli Brown Figueredo

Hilda Brown huyó, y ante la insistencia de reporteros se limitó a desmarcarse.

“Yo estoy tranquila, yo sigo trabajando, voy a seguir trabajando, si gustan podemos hablar sobre el trabajo que hemos venido haciendo y la confianza que el pueblo me ha conferido que no he traicionado” Hilda Brown / diputada de Morena

Al respecto, su coordinador, Ricardo Monreal, dijo que, hasta el momento, Hilda Brown no es investigada.

“La fiscalía, el Ministerio Público, no ha generado citatorios, ni carpetas de investigación que hagan presumible la existencia de delitos cometidos por la legisladora […] hasta ahora solo hay una queja administrativa de la UIF” Ricardo Monreal / coordinador de Morena, Cámara de Diputados

Mientras que Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, que es donde se procesan los juicios políticos, dijo que hay una larga lista de estos procedimientos.

“No dependen de la comisión Jurisdiccional, yo espero que no, pero tenemos que advertir un tema muy importante, dice claramente la ley que se tienen que desahogar por prelación, es decir, si hay mil 200, pues faltaría mucho” Hugo Eric Flores / presidente Comisión Jurisdiccional, Cámara de Diputados

A pesar de que mil demandas de juicio político han prescrito, se deben desahogar primero otros pendientes.