GENERANDO AUDIO...

El diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, echó para atrás su propuesta de reforma al Código Penal Federal, conocida como la “Ley Antistickers”, que buscaba imponer de 3 a 6 años de prisión y multas de hasta 600 días de salario mínimo a quienes, mediante memes o stickers generados con inteligencia artificial, dañaran la reputación de otras personas. La pena aumentaría si el afectado fuese un servidor público.

Críticas de la oposición y líderes parlamentarios a ley anti memes

La iniciativa generó fuertes cuestionamientos. Rubén Moreira, coordinador del PRI, calificó la propuesta como “inaceptable y propia de un gobierno dictatorial”, mientras que Elías Lixa, coordinador del PAN, la consideró “absurda y trasnochada”, recordando que no es la primera vez que legisladores buscan limitar la libertad de expresión mediante este tipo de reformas.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el líder de Morena, Ricardo Monreal, abordó la propuesta con humor:

“No estarían muchos de ustedes aquí, jajaja… no va a pasar, se lo digo desde ahora. Todos los diputados tienen derecho a presentar iniciativas, pero algunas no vale la pena comentarlas”.

Recordando la Ley Censura

La propuesta también hizo recordar la llamada Ley Censura, presentada en julio por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que buscaba sancionar con cárcel a quienes insultaran u ofendieran a otros en el entorno digital.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Tras la ola de críticas y los memes generados en redes sociales, Armando Corona restringió su perfil en X y no se presentó a su oficina en San Lázaro, mostrando el impacto mediático y político de la polémica iniciativa.