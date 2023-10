Diputados analizan destinar recursos de fideicomisos del PJF a reconstrucción de Acapulco

Fuente: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseveró que es viable la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar los 15 mil millones de pesos producto de la extinción de los 13 fideicomisos al Poder Judicial a la recuperación de Acapulco.

En conferencia de prensa, precisó que para disponer de estos recursos, que son líquidos, se necesitaría el compromiso del propio Poder Judicial.



“… De que lo acepte el Poder Judicial que en el proceso de extinción se pueda definir el destino de esos recursos a través de lo que se ha denominado por parte de la Presidencia de la República, un fondo para la reconstrucción, yo creo que eso es viable, es posible, técnicamente, jurídicamente, presupuestalmente… Son recursos frescos que pueden constituirse en un flujo constante para que de manera inmediata en este año se pueda hacer…”. Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena de la Cámara de Diputados

El partido Morena en la Cámara de Diputados, que junto con sus aliados el PT y el Verde, tiene en sus manos el Proyecto de Egresos de la Federación 2024, señaló que el plan B es hacer ajustes al presupuesto.



“… Podemos hacer conforme a las diferencias nominales que tiene las diferentes instituciones, entes constitucionalmente autónomos, el propio Poder Legislativo y las comisiones podemos hacer ajustes que pueden andar en alrededor solamente nominalmente en una primera aproximación de más menos 27 mil millones de pesos…”. Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena de la Cámara de Diputados

Sin embargo, Mier Velasco no precisó que toda esta cantidad sea reasignada para Guerrero:



“… No está determinado el monto, éste es un proceso de revisión”

Morena atajó que de ninguna manera se tocarán recursos del Poder Ejecutivo para sus programas insignia como pensiones del Bienestar, Tren Maya y Dos Bocas, entre otros.



“… No va orientado a tocar proyectos prioritarios, mucho menos a programas de Bienestar que es donde se acentúa la política pública del gobierno federal…”. Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Cámara de Diputados.

Por otra parte, Ignacio Mier calificó a la propuesta de la coordinadora del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, de buena intención con tintes de utilizar una desgracia:



“… Que se aleje de lo electoral y se acerque a lo social, que se aleje de lo político y se acerque a la solución de un problema que se está viviendo y no solamente sea una generación de un comentario sin ningún sustento y que lo pueda ella fundamentar en la exposición de motivos ¿por qué 50 mil? ¿Por qué no menos?… Que no solamente sea una declaración alegre en el marco de un proyecto personal legítimo, pero que inmoralmente pueda utilizar una desgracia…”