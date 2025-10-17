GENERANDO AUDIO...

La Cámara de Diputados aprobó en lo general los aumentos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención. Con ello, se prevé que en 2026 suban los precios de refrescos, cigarros, apuestas, sorteos y videojuegos violentos.

De acuerdo con legisladores de Morena, este incremento busca proteger la salud de la población y reducir el consumo de productos que provocan obesidad, hipertensión y diabetes.

Aumentan impuestos a refrescos, cigarros y videojuegos violentos

El diputado de Morena Daniel Murguía Lardizabal explicó que la cuota por litro de refresco pasará de 1.64 a 3.08 pesos en 2026, con el objetivo de disminuir su consumo. Añadió que incluso los sueros y bebidas con edulcorantes también deberán pagar este impuesto, a menos que solo contengan sales minerales básicas.

Por su parte, el diputado del PT José Antonio López Ruíz detalló que solo las bebidas que incluyan ingredientes como glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico estarán exentas, pero cualquier adición de endulzantes hará que se les aplique el IEPS.

Oposición rechaza aumentos: “golpe a los bolsillos”

Legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN criticaron el aumento. La diputada Patricia Flores Elizondo señaló que este impuesto “se vende como una medicina, pero en realidad es un golpe directo a la ama de casa, al trabajador y a los jóvenes”.

Desde el PRI, Víctor Samuel Palma César calificó la medida como una política “insensible y contraproducente” que afecta más a las clases medias y populares, mientras que el panista Paulo Gonzalo Martínez López advirtió que el dinero recaudado no será destinado al sector salud.

Además del alza a los refrescos, se aprobó un incremento de 0.8 pesos por cigarro, un aumento del 30% al 50% para apuestas y sorteos, y una tasa del 8% para videojuegos considerados violentos.

La discusión continuará en lo particular con 173 oradores registrados para presentar reservas y modificaciones al dictamen.