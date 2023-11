En comisiones, Cámara de Diputados aprueba dictamen del Presupuesto de Egresos 2024

Con 32 votos a favor y 24 en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos 2024, que contempla un gasto neto de 9 billones 66 mil millones de pesos.

El diputado de Morena, Erasmo González, confirmó el recorte de recursos para los órganos autónomos, particularmente al Poder Judicial, INE, Cofece e INAI, además de su reasignación.

“Las reducciones presupuestarias ascienden a un total de 13 mil 262 millones de pesos que serán destinados al Ramo 11 de Educación Pública, específicamente al Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez”, especificó el legislador.

Además de rechazar estos recortes, la oposición puntualizó que el dictamen no contempla recursos a la recuperación de Guerrero.

Ante ello, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso destinar una partida presupuestal para Guerrero con recortes al gasto de la Administración Pública, con excedentes petroleros, entre otros ahorros.

“Con esto, estaríamos llegando a un fondo de más de 200 mil millones de pesos para el año 2024, aunado al programa que el Presidente dio a conocer con 61 mil millones de pesos, creo que Acapulco y Guerrero lo merecen”, señaló el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez.

Como respuesta, Pablo Amílcar Sandoval, diputado de Morena, adelantó que presentarán una propuesta para disponer recursos hacia Guerrero.

“En las siguientes horas realizaremos una propuesta concreta para hacer una reserva en torno al Presupuesto de Egresos para generar recursos para Acapulco, si esto es así, compañeras y compañeros de la oposición les planteamos que voten a favor del Presupuesto”, informó el legislador de Morena.

En ese sentido, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, señaló que los partidos oficiales están abiertos a propuestas para estirar la cobija presupuestal.

“Les agarramos la palabra y veamos de dónde se agarra, porque la cobija ya no se hace más grande de lo que aprobamos en la Ley de Ingresos. Discutamos, para eso estamos aquí objetivamente de dónde, y no se me asusten si les recortamos a los autónomos o a otros y veamos de dónde, pero que sea objetivo y racional”, refirió Sandoval.

El dictamen, referente al presupuesto, pasará el pleno de la Cámara el próximo lunes para discutirse en lo general. Se esperan largas jornadas durante toda la semana, ya que se tienen más de dos mil reservas presentadas.