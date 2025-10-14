Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo

GENERANDO AUDIO...

Discusión en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

Como se esperaba, Morena y aliados aprobaron en lo general la reforma a la Ley de Amparo. Fue con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, uno de ellos el de Olga Sánchez Cordero.

Uno de los argumentos de Morena fue terminar con el abuso de este recurso para evadir responsabilidades fiscales.

“Primero, modernizar el juicio amparo mediante el uso de herramientas digitales; segundo, hacer más eficiente y expedito evitando dilaciones y abusos procesales; y tercero, reafirmar su carácter garantista, manteniéndolo como el medio defensivo por excelencia frente a los actos de autoridad”, señaló Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La discusión de la reforma a la Ley de Amparo pasó a lo particular donde hay más de 300 reservas.