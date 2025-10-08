GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En medio del escándalo por huachicol fiscal, y entre gritos de legisladores de oposición, con 338 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, con el propósito de fortalecer y modernizar la legislación, mejorar la competitividad y combatir la evasión y elusión fiscal.

El documento deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y contempla nuevos mecanismos de control y vigilancia digital para la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos.

La aprobación se da en contexto del combate al huachicol fiscal, que ha provocado un impacto de más de 600 mil millones de pesos a la hacienda pública, según reveló el jueves pasado la procuradora fiscal de la Secretaría de Hacienda, Grisel Galeano García, al reunirse con diputados.

Cambios más relevantes

Entre los cambios más relevantes, se establece que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años, con la obligación de certificarse cada tres años. Además, se crea el Consejo Aduanero, presidido por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que resolverá sobre la otorgación, suspensión, cancelación e inhabilitación de patentes y agencias aduanales.

El dictamen también simplifica el procedimiento para empresas de mensajería y paquetería que realizan despacho aduanero y endurece las sanciones para los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir los requisitos legales para su retorno o sin haber pagado las contribuciones correspondientes.

Fortalecimiento institucional y nuevas facultades

La reforma modifica las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT), permitiéndoles celebrar convenios tecnológicos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

También actualiza el régimen de depósito fiscal en almacenes generales de depósito y extiende el régimen de recinto fiscalizado estratégico a los programas de diferimiento de aranceles.

Se aumentan las sanciones a los recintos que incumplan las normas aduaneras y se establece la obligación de acreditar la vigilancia aduanera internacional cuando las mercancías provengan de países no parte de tratados de libre comercio.

Asimismo, se dispone que los contribuyentes con cancelación del registro en el Esquema de Certificación de Empresas (OEA) no podrán acceder a una nueva certificación hasta después de cinco años, y nunca, si la cancelación se debió a delitos fiscales.

[TE PODRÍA INTERESAR: Diputados reciben minuta de la reforma a la Ley de Amparo sin cambios del Senado]

Modernización administrativa y precisiones legales

El texto aprobado sustituye las denominaciones de “Empresas Productivas del Estado” por “Empresas Públicas del Estado” y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

También introduce mecanismos de simplificación administrativa, como controles en el abandono de mercancías, pedimentos electrónicos, cuentas aduaneras en garantía y revisión en origen, entre otros.

En el régimen transitorio se establece que las patentes y autorizaciones vigentes antes de la publicación del decreto tendrán una vigencia de 20 años, prorrogables por un periodo igual, siempre que se cumplan los requisitos durante el último año de su vigencia y con la aprobación del Consejo Aduanero.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán (PAN), informó que se presentaron propuestas de modificación a más de 80 artículos del proyecto, así como a los ocho transitorios, para su discusión en lo particular.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]