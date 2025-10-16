GENERANDO AUDIO...

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Derechos 2026, impulsada por las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. La norma forma parte del paquete de la Ley de Ingresos de la Federación que se discute esta semana en San Lázaro, y contempla incrementos en diversas cuotas que cobra el gobierno por servicios públicos.

La oposición —integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— criticó que esta ley implica aumentos “generalizados” en áreas como trámites migratorios, servicios financieros, telecomunicaciones, aviación y agua.

La discusión de la Ley Federal de Derechos terminará con su votación este mismo miércoles, posteriormente se pasará al Código Fiscal de la Federación, la Ley del IEPS, y finalmente, la Ley de Ingresos de la Federación 2026, esta misma semana.

Así te lo informamos en Noticias en Claro

Esta norma es parte de la Ley de Ingresos de la Federación 2026 que se discute en San Lázaro.

“… Lo que propone este gobierno para 2056 es sencillo de resumir, que todos paguen más, pero que los beneficios sigan sin llegar. En esta reforma se aumentan cuotas hasta 100 % en trámites migratorios, 16 %ven servicios financieros, y también se elevan costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua…” Noemí Berenice Luna Ayala / Diputada del PAN

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Con los aumentos propuestos se pagará más por entrar a un museo administrado por el gobierno.

“… En la zona 1 de museos de pagar 95 pesos se sube la cuota de museos a 209 pesos, un 118 % de incremento… En la zona dos, 99.5 % en la zona tres, 68 % de incremento…” Jericó Abramo Masso / Diputados del PRI

Los 47 millones de empresarios que venden sus productos por medio de plataformas como Mercadolibre o Amazon, lo resentirán.

“… En materia de comercio digital hay incrementos del 2.5 del Impuesto Sobre la Renta y del 8 % de libre retención para personas morales…” Jericó Abramo Masso / Diputados del PRI

Aunque hay descuentos de 50 % para algunos migrantes, el pago por las cuotas subirá 14.2 % para visitantes sin permiso de trabajo, y 100 % para residentes permanentes.

“… Incrementos aunque aquí se diga que son actualizaciones, cuando queremos imponer incrementos a los migrantes, estamos hablando de discriminación…” Eduardo Gaona Domínguez / Diputado de MC

Hay aumentos en el sector de telecomunicaciones.

“… También se adecuaron los derechos por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico ¿para qué? Para ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de la población que aún no cuenta con estos servicios…” Marcela Michel López / Diputada de Morena

Aunque no está contemplado en la Ley de Derechos, pero sí en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se dio un ejemplo del impacto de subir el impuesto a los refrescos.

“… Se consumen per cápita, para que nos demos una idea, en Chiapas lo equivalente al doble de lo que consume un mexicano promedio de refresco en el año, quiere decir que un habitante de Chiapas contribuirá con 2,528 pesos a la Hacienda pública…” Jericó Abramo Masso / Diputados del PRI

Morena y aliados calificaron estos incrementos como ajustes.

“…Uno, ajustar las cuotas y tarifas para que reflejen el costo real de los servicios públicos. Dos, modernizar servicios y simplificar trámites en distintos sectores, y 3 actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas realizadas recientemente…” Marcela Michel López / Diputada de Morena

De acuerdo al PRI la recaudación por todos estos incrementos le dará 271 mil millones de pesos al gobierno en 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.