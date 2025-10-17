Diputados avalan Ley de Ingresos 2026 con deuda récord de 1.7 billones

GENERANDO AUDIO...

La Ley de Ingresos 2026 tiene deuda interna de 1.7 billones. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que contempla un total de 10.1 billones de pesos, de los cuales 1.7 billones corresponden a endeudamiento interno y 15 mil 500 millones de dólares a deuda externa.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, aseguró que el dictamen no contempla nuevos impuestos y se basa en una mejor recaudación.

“Este dictamen consolida la recaudación federal, sin crear nuevos impuestos ni subir IVA e ISR, mediante un mejor combate a la evasión fiscal y una mayor eficiencia tributaria”, sostuvo el legislador de Morena.

Oposición acusa al gobierno de subir impuestos y aumentar la deuda

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron el proyecto al considerar que se trata de una Ley de Ingresos recaudatoria y deficitaria.

“Retamos a cualquier diputado de Morena, del PT o del Verde que diga que no hay nuevos impuestos, porque los mexicanos los tendrán a partir de enero”, señaló Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN.

“Hoy se va a llevar Morena el costo de andar subiendo impuestos”, agregó Rubén Moreira, coordinador del PRI.

Distribución de ingresos y crecimiento del déficit

La iniciativa aprobada proyecta 7.5 billones de pesos por ingresos no petroleros, 1.2 billones por ingresos petroleros y 5.8 billones por recaudación tributaria, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, la oposición advirtió que el déficit presupuestal superará los 1.8 billones de pesos y que el gasto en intereses de la deuda rebasa los recursos destinados a salud o seguridad.

“Pagaremos más de un billón sólo en intereses. En México se paga más por deuda que por la salud de la gente”, denunció Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano.

“El déficit será una vez más de 1.8 billones de pesos”, añadió Roberto Sosa Pichardo, del PAN.

Discusión tensa y acusaciones por “urgencia recaudatoria”

Las bancadas opositoras también cuestionaron las recientes reformas fiscales, como las modificaciones a la Ley Aduanera y al Código Fiscal, por centrarse en obtener más recursos sin atacar el “huachicol fiscal”.

“Promovieron una reforma para recaudar, no para combatir la corrupción que causó un desfalco de 600 mil millones de pesos”, acusó Emilio Suárez Licona, diputado del PRI.

La discusión avanzó hacia la votación en lo particular con la participación de 76 oradores y momentos de tensión entre legisladores.