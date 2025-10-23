GENERANDO AUDIO...

El diputado Sergio Gutiérrez Luna y Los Ángeles Azules. Fotos: Cuartoscuro

Después del inesperado baile que se armó en la Cámara de Diputados al ritmo de “La Boa” con la Sonora Santanera, el diputado Sergio Gutiérrez Luna adelantó que podría haber una segunda ronda musical en San Lázaro. Esta vez, los invitados serían nada menos que Los Ángeles Azules.

El legislador morenista aseguró que la presentación de la Sonora Santanera no fue una “fiesta”, sino un evento cultural organizado por el diputado Sergio Mayer, en el que se entregó un reconocimiento a la agrupación por sus 70 años de trayectoria.

“No fue fiesta, fue un homenaje. Tocaron unas pocas canciones, nada más una cancioncita bailamos”, expresó, tras admitir que abandonó momentáneamente la discusión de la Ley Aduanera para “ir a mover el cuerpo”.

Sin embargo, Gutiérrez Luna no ocultó su entusiasmo por repetir la experiencia.

“Son eventos que hay que hacer más seguido en la Cámara, culturales y con instituciones. Sergio Mayer está en pláticas con Los Ángeles Azules para que vengan, se les dé un reconocimiento por su aporte a la cultura popular y, de paso, toquen algunas canciones”, comentó brevemente ante algunos medios que se encontraban en el recinto legislativo.

De acuerdo con el diputado, el homenaje podría realizarse entre finales de noviembre y principios de diciembre, dependiendo de la agenda de la agrupación de Iztapalapa.

Del mambo a la cumbia: cómo empezó el ritmo en San Lázaro

El anuncio surge después del homenaje que la Cámara de Diputados rindió a La Única Internacional Sonora Santanera, que terminó convirtiendo el recinto legislativo en una pista de baile.

El acto, promovido por Sergio Mayer Bretón, celebró siete décadas de la agrupación que ha sido parte de la banda sonora de México con temas como “Perfume de Gardenia“, “Luces de Nueva York” y “Dónde estás Yolanda“.

Durante el evento, Mayer subrayó que “la música une generaciones y fortalece la identidad cultural del país”, mientras que Gutiérrez Luna —vicepresidente de la Mesa Directiva— no dudó en salir a bailar junto a su esposa, la diputada Karina Barreras, cuando sonó “El Mudo”.

El homenaje fue todo menos solemne: al ritmo de “La Boa”, legisladores, asesores y trabajadores del Congreso llenaron el auditorio Aurora Jiménez en una escena que rápidamente se viralizó.

“Fue un evento bonito y nostálgico, todos disfrutamos. Debe repetirse”, insistió Gutiérrez Luna.

Ahora, con Los Ángeles Azules en la mira, todo apunta a que la cumbia podría sonar pronto en los pasillos del poder. Y si el precedente sirve de guía, el siguiente pleno podría tener más ritmo que debate.