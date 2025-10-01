GENERANDO AUDIO...

Día Nacional de la Mariposa Monarca. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados declaró el 10 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Mariposa Monarca”, con el objetivo de reconocer, proteger y visibilizar este fenómeno natural único en el mundo. La propuesta fue aprobada por unanimidad y enviada al Senado de la República para su revisión.

Reconocer y proteger a la Mariposa Monarca

De acuerdo con la iniciativa, este día busca generar conciencia sobre la importancia de la Mariposa Monarca, que cada invierno recorre miles de kilómetros para llegar a la región oriente de Michoacán, en uno de los espectáculos naturales más grandes del planeta.

El pleno de Diputados destacó que, pese a su valor cultural y ambiental, la migración de la Monarca ha sido desatendida en políticas públicas. Por ello, se busca impulsar acciones que fortalezcan su conservación.

Patrimonio Natural de la Humanidad

El documento enviado al Senado recuerda que la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO el 10 de noviembre de 2008, reconociendo que se trata de la migración de insectos más amplia y una de las diez más importantes en el reino animal.

Actualmente, la reserva abarca 56 mil hectáreas que se convierten en refugio para millones de mariposas tras su largo viaje migratorio desde Canadá y Estados Unidos hasta México.

¿Qué sigue con el Día Nacional de la Mariposa Monarca?

Con la aprobación de los Diputados, el proyecto continuará en el Senado, que deberá ratificar la declaratoria para que cada 10 de noviembre México conmemore oficialmente al emblemático insecto.

De consolidarse, esta fecha se sumará al calendario cívico nacional, con actividades de educación ambiental y difusión sobre la importancia de la Mariposa Monarca para el ecosistema.

