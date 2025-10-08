GENERANDO AUDIO...

La ley de amparo podría cambiar con la reforma de Sheinbaum. Shutterstock

La Cámara de Diputados corrigió el dictamen de la Ley de Amparo y eliminó el transitorio sobre la retroactividad, informó el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera. El legislador explicó que la modificación respeta la propuesta original enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Se elimina, en concreto, lo que manda al Senado en el tema de ese transitorio. Se propone originalmente en términos como lo propuso la presidenta de la República”, señaló Julio César Moreno Rivera.

Diputados corrigen al Senado

Moreno Rivera indicó que, con esta modificación, la Cámara de Diputados le corrigió la plana al Senado, al eliminar el apartado que generaba controversia por la posible retroactividad.

“Ya no trae ese transitorio, sino simple y sencillamente se respeta la propuesta original. Sí vienen transitorios, pero no el transitorio que el Senado trajo. Tenemos que, como cámara revisora, con todo respeto, corregir la plana”, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia.

Parlamento abierto en puerta

El diputado informó que, tras la instalación de las comisiones unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público, el próximo lunes por la tarde se definirá el formato para la realización del parlamento abierto, donde se discutirá el dictamen ya sin el polémico transitorio.

“Creo que hoy todos, conocedores o no del derecho, sabemos lo que implica la retroactividad de la ley. Así como se debe aplicar, como mandó la presidenta, es en ese sentido de que todos los amparos que ya tienen su curso se les tiene que aplicar la retroactividad, nunca en perjuicio”, subrayó Moreno Rivera.

Una vez concluidas las audiencias públicas, el dictamen será aprobado en comisiones y posteriormente subirá al pleno para su discusión y votación.

