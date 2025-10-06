GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Cuatro días después de su aprobación en el Senado, llegó a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, que incluye el artículo transitorio sobre la retroactividad, sin modificaciones.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el documento “no tiene cambios” y fue enviado “tal y como se aprobó la noche del miércoles”. El legislador destacó que el Senado actuó con prudencia al remitir el dictamen íntegro a San Lázaro.

Oposición rechaza transitorio y descarta fast-track

El PRI advirtió que no respaldará el artículo transitorio que busca dar retroactividad a la Ley de Amparo. Su coordinador, Rubén Moreira Valdez, aseguró que su bancada se opondrá a “cualquier intento de darle retroactividad a la ley del juicio de amparo”, y criticó la postura del exministro Arturo Zaldívar, quien considera que la norma tiene carácter procesal.

Por su parte, el PAN llamó a respetar los tiempos legislativos y evitar un trámite exprés. El coordinador Elías Lixa señaló que “no se tramitará por la vía del fast-track en comisiones ni en el Pleno”, y que el análisis deberá cumplirse conforme a los plazos legales.

Turno a comisión de Justicia

Será este martes cuando la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turne el dictamen a la Comisión de Justicia, donde se llevará a cabo su análisis previo a la votación en el Pleno.

Tanto PRI como PAN confirmaron que votarán en contra de la reforma en los términos aprobados por el Senado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]