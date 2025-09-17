GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El próximo 19 de septiembre de 2025, a las 12:00 horas, México vivirá un simulacro histórico. No sólo se activarán los altavoces urbanos, las brigadas de emergencia y los protocolos de evacuación en miles de edificios, sino que este año, por primera vez, la alerta sísmica llegará directamente a más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país.

“Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro”, dirá el mensaje que aparecerá en pantalla, acompañado de un sonido y vibración distintivos.

Un antes y un después en la cultura de prevención

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) explicó que se trata de la primera gran prueba del Sistema Nacional de Alertamiento por Telefonía Celular, una herramienta que en adelante servirá para avisar no sólo de sismos, sino también de huracanes, inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas e incluso emergencias humanas.

Lo más importante:

No requiere saldo, datos ni internet

Basta con que el teléfono esté encendido y con señal móvil

El sistema utiliza antenas celulares para enviar el mensaje a todos los dispositivos activos en una zona de riesgo

“Cada segundo cuenta. Una alerta a tiempo puede marcar la diferencia y salvar vidas”, señaló la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

¿Qué se simulará este 19 de septiembre?

La hipótesis principal será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con impacto en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Colima, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Veracruz.

Al mismo tiempo, 14 mil 491 altavoces se activarán en los estados con sistema de alerta sísmica. En el resto del país, cada entidad podrá adaptar el simulacro a sus propios riesgos: ciclones, incendios, deslizamientos o emergencias químicas.

Las instituciones, empresas y escuelas pueden registrar sus inmuebles hasta el 18 de septiembre a las 11:59 horas en la plataforma oficial de Protección Civil.

Una fecha histórica: 40 años del sismo de 1985 y 8 años del de 2017

Este ejercicio no es casualidad. El 19 de septiembre es una fecha marcada en la memoria nacional. Este año se cumplen 40 años del terremoto de 1985, que transformó para siempre la forma en que México entiende la protección civil.

También se cumplen 8 años del sismo ocurrido el mismo día, pero en el 2017, el cual ocurrió a las 13:14 horas y se trató de un sismo de magnitud 7.1 que sacudió la Ciudad de México, con epicentro en Puebla.

Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará una ceremonia cívica en el Zócalo capitalino, en honor a las víctimas y en reconocimiento a quienes, desde entonces, han trabajado para construir un país más resiliente.

Lo que debes saber si participas en el simulacro

La alerta sonará en celulares, radios, televisores y altavoces urbanos

A las 12:00 horas (tiempo del centro) comienza el ejercicio

Si vives en otro huso horario, revisa la hora local en las redes de CNPC

No olvides identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y brigadas internas en tu lugar de trabajo o vivienda

en tu lugar de trabajo o vivienda Toda la información oficial se difundirá en Facebook y X (Twitter) de CNPC

El Gobierno insiste en que este no es un mensaje cualquiera, sino un ensayo nacional para que la población reconozca la alerta, sepa cómo reaccionar y se prepare para escenarios reales.

Como lo resumió el coordinador nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández: “Estamos ganando tiempo, y en una emergencia, el tiempo significa vidas”.

