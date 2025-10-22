¿Dónde están los nuevos centros de registro para la Vivienda del Bienestar?

GENERANDO AUDIO...

Ubica tu módulo para el registro de Vivienda para el Bienestar. Foto: Getty Images

El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), amplió su red de atención con nuevos módulos de registro en 25 estados del país, donde los ciudadanos podrán tramitar su incorporación, actualizar datos o recibir asesoría sobre cómo acceder a una vivienda digna.

Estados con módulos disponibles

Los nuevos puntos de atención se ubican en Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. En cada entidad se habilitaron sedes estratégicas donde se atenderá a la población interesada en acceder a este apoyo federal.

Cómo ubicar tu módulo

Para conocer la dirección y horarios de atención de los 53 módulos de registro, los solicitantes deben ingresar al sitio oficial que puedes ver dando clic aquí.

Dentro de la página, deberás:

Seleccionar la sección “Registro 2025” , donde aparecerá un mapa interactivo de México

, donde aparecerá un Los estados con módulos activos están marcados en color verde

Al hacer clic en uno de ellos, se desplegará la lista completa con la dirección exacta, fechas, horarios y puntos de referencia de cada centro de registro

Qué ofrece el programa

La iniciativa Vivienda para el Bienestar busca garantizar el acceso a un hogar seguro y adecuado, priorizando a personas en situación vulnerable. Este esquema forma parte de la política federal para fortalecer el bienestar social mediante soluciones habitacionales sostenibles y accesibles.