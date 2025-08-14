¿Dónde hay más policías por cada mil habitantes? Así está el mapa de seguridad en México 2024

GENERANDO AUDIO...

Conoce cuántos policías por mil habitantes tienen los estados. Foto: Shutterstock

La seguridad en México es un tema crucial que depende, entre otros factores, de la cantidad de policías disponibles para proteger a la ciudadanía. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 del Inegi, la tasa promedio nacional es de 1.0 policías por cada mil personas; sin embargo, existen contrastes muy marcados: mientras Tabasco tiene 2.1 policías estatales por cada mil habitantes, Baja California apenas alcanza 0.2. Acá el panorama un poco desigual, donde algunos estados duplican la cobertura y otros quedan muy por debajo.

Estados con más policías por cada mil habitantes (2024)

Tabasco – 2.1

– 2.1 Oaxaca – 1.6

– 1.6 Yucatán – 1.6

– 1.6 Chiapas – 1.5

– 1.5 Guerrero – 1.5

Estados con menos policías por cada mil habitantes (2024)

Baja California – 0.2

– 0.2 Querétaro – 0.3

– 0.3 Sinaloa – 0.5

– 0.5 Durango – 0.5

– 0.5 Sonora – 0.6

– 0.6 Guanajuato – 0.6

– 0.6 Baja California Sur – 0.6

¿Y la Ciudad de México?

En este informe del Inegi, no se incluyó información de la CDMX porque, según explica la dependencia, “a la fecha de corte para la publicación, la entidad no había entregado información completa del módulo Estructura Organizacional y Recursos”, por lo que no se consideró a esta entidad.

Sin embargo, datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, publicados en el Diario Oficial de la Federación, indican que en la CDMX hay 4.02 policías por cada mil habitantes.

¿Cuál es el promedio internacional de policías por mil habitantes?

El maestro Roberto Álvarez Manzo, maestro en Política Criminal por la UNAM y profesor en el Instituto Técnico de Formación Policial, refiere a Unotv.com que el modelo óptimo de la función policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) establece que lo ideal sería contar con 1.8 policías por cada mil habitantes, es decir, casi 2 por cada mil habitantes. Este sería el número recomendado dentro del país para una cobertura adecuada de seguridad.

Existen parámetros internacionales, como el establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que sugiere una cifra más alta, recomendando 2.8 por cada mil habitantes, para mantener un nivel óptimo de seguridad.

Otros hallazgos del Inegi

74.6 % del personal de seguridad pública cuenta con Certificado Único Policial (CUP) , que acredita su formación, competencias y evaluaciones de control y confianza

del personal de seguridad pública cuenta con , que acredita su formación, competencias y evaluaciones de control y confianza 48.3 % del personal percibe ingresos brutos mensuales de hasta 10 mil pesos ; en la Guardia Nacional, esta cifra llega a 88.9 %

del personal percibe ; en la Guardia Nacional, esta cifra llega a 88.9 % Se programaron 151 mil 293 evaluaciones de control y confianza en 2024; se realizaron el 89.1 %

en 2024; se realizaron el 29 instituciones estatales cuentan con unidad de inteligencia y análisis, 25 con unidad de proximidad social, 20 con unidad de investigación y 28 con unidad de policía cibernética

Con este diagnóstico, el Inegi muestra elementos para observar cómo está la distribución de policías, su capacitación y los recursos destinados en materia de seguridad pública en el país.