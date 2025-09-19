¿Dónde se construirán las viviendas del Bienestar y cómo son?

GENERANDO AUDIO...

Bajo el nombre de “Vivienda para el Bienestar”, el Gobierno federal se ha comprometido a entregar 186 mil viviendas nuevas este año. El esfuerzo se articula desde múltiples frentes: terrenos donados, financiamiento público, criterios técnicos de selección territorial y un sistema de asignación que promete evitar viejas prácticas clientelares.

Durante una conferencia matutina, el director general de Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, presentó los avances de este proyecto nacional. Según explicó, ya se han identificado y donado 303 predios en todo el país, que en total suman 866 hectáreas de tierra disponible para el desarrollo habitacional.

De ese total, se dará prioridad este año a 266 predios distribuidos en 32 entidades federativas y 266 municipios, donde se concentrará el primer gran bloque de 86 mil 30 viviendas que ya se encuentran en distintas etapas de gestión y construcción.

Las viviendas tendrán un mínimo de 60 metros cuadrados, tres recámaras, y estarán diseñadas para promover la densidad urbana y la vida familiar.

El proyecto se divide en tres etapas

El programa se estructura en tres fases operativas, organizadas para garantizar no solo rapidez, sino también “control de calidad y transparencia en la ejecución”, de acuerdo con el Gobierno.

La primera etapa, compuesta por 42 mil 825 viviendas, ya cuenta con aprobación formal y contratos firmados. Estas viviendas se encuentran actualmente en proceso de obra. Se sabe que el Gobierno licitó para que participaran diferentes constructoras.

La segunda fase, con 20 mil 18 viviendas, está en trámite de autorización presupuestaria y firma de contratos.

Y una tercera, con 23 mil 187 viviendas adicionales, se encuentra en integración y se espera que su construcción inicie a partir de este mes.

Este esfuerzo forma parte de la meta sexenal de 500 mil viviendas construidas por Conavi, dentro de una estrategia más amplia que contempla también:

600 mil viviendas adicionales del Infonavit

100 mil del FOVISSSTE

100 mil créditos para vivienda nueva más 250 mil acciones de mejoramiento por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal

En total, el Gobierno proyecta entregar 1.2 millones de viviendas nuevas antes de 2030, además de 1.55 millones de créditos para mejoramiento habitacional y 1 millón de escrituras que otorgarán certeza jurídica a otras tantas familias.

Las viviendas del Bienestar: ¿dónde se construirán y para quiénes?

Uno de los componentes más relevantes del programa es el criterio para seleccionar las zonas de intervención. A diferencia de modelos del pasado —en los que las viviendas se ubicaban en la periferia de las ciudades, sin acceso a servicios o transporte—, este programa prioriza áreas estratégicas y habitables.

En una primera etapa están contempladas 20 entidades federativas; Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán,

Las viviendas se están construyendo en zonas cercanas a escuelas, centros de trabajo y transporte público, con acceso a todos los servicios básicos, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estas zonas son determinadas a partir de información oficial de la Secretaría del Bienestar, que publica cada año las llamadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) en el Diario Oficial de la Federación.

Se consideran tanto zonas rurales como urbanas. En las ZAP rurales, se encuentran 1,345 municipios con condiciones como:

Muy alta marginación

Rezago social

Pobreza extrema (más del 50% de la población)

Población indígena o afromexicana

Accesibilidad deficiente a vías pavimentadas

Por su parte, las ZAP urbanas incluyen 43 mil 111 Áreas Geoestadísticas Básicas en 2 mil 376 municipios, caracterizadas por niveles similares de exclusión o pobreza.

La selección no es aleatoria. Se trata de un enfoque técnico que busca llevar vivienda a quienes realmente la necesitan, en lugares donde pueda transformar no solo hogares, sino también comunidades.

El perfil de quienes podrán acceder

El programa está orientado a personas y familias que históricamente han estado fuera del radar del sistema de crédito formal. Los requisitos para participar son claros:

Tener ingresos menores a dos salarios mínimos

Ser mayor de edad y con dependientes económicos

y con No contar con una vivienda propia

No haber recibido antes apoyo de la Conavi

No ser derechohabiente ni del Infonavit ni del FOVISSSTE

ni del Vivir dentro de las zonas consideradas de atención prioritaria

Los grupos prioritarios incluyen:

Mujeres jefas de familia y madres solteras

Poblaciones indígenas y afromexicanas

Adultos mayores

Personas con discapacidad

El impacto ya es visible: hasta el mes pasado, 61 mil 60 personas se habían registrado en los 58 módulos instalados en 55 municipios de 20 estados del país. De ellas, el 80% son mujeres.

Un nuevo sistema de asignación

Uno de los aspectos más innovadores y vigilados del programa es el método de asignación. Según explicó el director de la Conavi, no habrá listas, ni recomendaciones, ni intermediarios. La vivienda se asignará por sorteo público, mediante un proceso en tres fases:

Registro inicial (del 11 al 23 de agosto) para entrega de documentos Visitas domiciliarias (del 26 de agosto al 18 de septiembre) para levantar un diagnóstico socioeconómico Asamblea pública (14 de noviembre), en la que se realizará el sorteo

Chávez Contreras fue enfático: “La asignación se hará con reglas claras y verificables, priorizando a quienes están en mayor situación de necesidad”. La intención es blindar el programa de cualquier forma de corrupción o clientelismo político.

