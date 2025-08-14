GENERANDO AUDIO...

Programa Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

El registro para el Programa Vivienda para el Bienestar (PVB), impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzó el pasado lunes 11 de agosto. Por ello, aquí en UnoTV.com te decimos cómo ubicar los módulos y cuáles son sus horarios de atención.

El objetivo principal de este programa es garantizar el derecho a una vivienda digna para los mexicanos, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, en comunidades indígenas; mujeres jefas de familia, madres solteras, personas jóvenes o que enfrentan diversas carencias sociales.

En esta primera etapa, habrá un total de 58 módulos, repartidos en 51 municipios de 20 entidades federativas.

¿Dónde se encuentran los módulos para el Programa Vivienda para el Bienestar (PVM)?

Los 58 módulos estarán distribuidos en los siguientes estados: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Las personas interesadas en ser beneficiarias de este programa deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial https://pvb.conavi.gob.mx

Buscar el apartado que dice “Registro 2025

Ahí aparecerá un mapa interactivo con los estados participantes marcados en color verde

Seleccionar el estado en el que uno se encuentra para ver la lista de módulos disponibles

Se proporcionarán los datos del módulo seleccionado, incluyendo dirección, fechas, horarios y referencias para ubicarlos fácilmente

Fechas y horarios de atención en módulos

Las fechas y horarios de registro varían según la entidad y el municipio. El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos módulos operarán con horarios extendidos o específicos.

Requisitos para el Programa Vivienda para el Bienestar

La personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación en original y copia cuando acudan al módulo correspondiente:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses

Es importante señalar que el registro es personal e intransferible y se realizará exclusivamente en los módulos habilitados. No se permite hacerlo por medio de representantes o apoderados.

Proceso y publicación de resultados

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Posteriormente, publicará un listado preliminar en www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos de las zonas de intervención. Los preseleccionados serán contactados para agendar una visita domiciliaria, donde podrían solicitarse documentos adicionales.

