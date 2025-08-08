Reforma electoral de Morena busca debilitar al INE: Döring

GENERANDO AUDIO...

En entrevista con Uno TV, el diputado del PAN, Federico Döring, aseguró que la reforma electoral que Morena planea presentar en el próximo periodo de sesiones busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), y hacer elecciones “cada vez más mañosas y tramposas”.

“En el fondo, cuando algún día presente la reforma, que nadie sabe cuándo será… seguramente van a querer llevar la democracia a una caricatura como fue la elección judicial, debilitar más al INE, debilitar los institutos locales, que no haya fiscalización y que las elecciones puedan ser cada vez más mañosas y tramposas, como fue la de los acordeones, para perpetuarse en el poder debilitando a los organismos electorales”, Federico Döring, diputado del PAN

PAN critica recorte al INE y alerta sobre debilitamiento democrático

El legislador acusó a Morena de impulsar una reforma que podría reducir facultades del INE o sustituirlo por un organismo más débil.

“Van a debilitar todo lo que tenga que ver con el Instituto, ya lo hicieron en la Ciudad de México, por eso en la ciudad, pues nunca se pudo poner orden con los actos anticipados de campaña. Lo que no quieren es eso, que tú no puedas evitar que hagan trampa electoral”, Federico Döring, diputado del PAN

Döring advirtió que estos cambios abrirían la puerta a elecciones manipuladas y menor fiscalización, afectando la equidad electoral. También criticó el planteamiento de eliminar el financiamiento público a los partidos, lo que, según él, favorecería el uso de recursos ilícitos como los provenientes del crimen organizado.

“Si tú quitas el financiamiento público de los partidos, ¿cómo se van a financiar los partidos? … Nos va a salir todavía peor, nos va a salir diputados todavía más comprometidos con intereses fácticos y económicos para poderle competir al narco y al huachicol fiscal de Morena. Eso no se debería ser la evolución de nuestra democracia”, afirmó Federico Döring, diputado del PAN

PAN exigirá diálogo y no descarta movilizaciones

El vocero del PAN en San Lázaro aseguró que su partido no caerá en provocaciones y exigirá al gobierno cumplir el compromiso de discutir cualquier reforma con todas las fuerzas políticas.

Advirtió que, de aprobarse una reforma sin consenso, Acción Nacional podría tomar tribunas o salir a las calles para defender la democracia.

También exigió a la Presidenta que se presente ante la justicia a Hernán Bermúdez, a quien ligan con presuntos actos de narcopolítica durante su gestión en Tabasco. Afirmando que el tema de la reforma es, a corto plazo, un intento por distraer a la opinión pública.