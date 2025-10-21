GENERANDO AUDIO...

Balance a dos años del huracán Otis. Fotos: Cuartoscuro

El 24 de octubre se cumplen dos años del impacto del huracán Otis, el fenómeno meteorológico que sorprendió con su fuerza devastadora a la costa de Guerrero. Su rápida intensificación y la magnitud del daño lo convirtieron en un punto de inflexión para la gestión de emergencias en el país.

Otis tocó tierra con categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, lo que dificultó la operación de los planes de contingencia. Su paso dejó una huella profunda en la vida de miles de personas, principalmente en el puerto de Acapulco, que fue la zona más afectada.

Otis: el huracán que rompió récords

El huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5 en solo 12 horas, el incremento más rápido registrado en el Pacífico mexicano. Su fuerza dejó a su paso 68 víctimas mortales y 31 personas desaparecidas, según la Fiscalía del Estado de Guerrero.

Los daños materiales fueron cuantiosos: se estimaron pérdidas por entre 12 y 16 mil millones de dólares, lo que lo ubica entre los desastres naturales más costosos del país, solo por debajo de Wilma en 2005.

Consulta el siguiente video, realizado por el equipo de Uno TV, en contexto del primer año de la tragedia:

De acuerdo con Unicef, más de 273 mil hogares en Acapulco y 27 mil 859 en Coyuca de Benítez resultaron afectadas. El huracán impactó en 2 mil 487 hectáreas de zonas urbanas y rurales, dañando hasta 80% del sector hotelero, con alrededor de 17 mil habitaciones afectadas.

Además, Otis causó inundaciones, deslaves y daños ecológicos en más de 4 mil 600 hectáreas de áreas costeras, interrumpiendo la actividad económica y turística del estado.

Reconstrucción en Guerrero: cifras del Plan de Apoyo y rehabilitación

Tras la emergencia, el Gobierno Federal destinó 35 mil millones de pesos al Plan de Reconstrucción y Apoyo a Guerrero, según datos de la Secretaría del Bienestar.

El plan incluyó la entrega de 250 mil paquetes de enseres, casi dos millones de despensas, seis millones de canastas básicas y 3.3 millones de comidas calientes, además de labores de limpieza, saneamiento y restablecimiento de agua y electricidad.

También se incorporaron 94 mil nuevos beneficiarios a programas sociales y se asignaron 15 mil 275 millones de pesos en apoyos directos para limpieza, reconstrucción de viviendas y locales comerciales.

En infraestructura, se invirtieron 609 millones de pesos en la rehabilitación de escuelas y clínicas, 5 millones en un proyecto de pintura para más de 30 mil viviendas, y 7 millones en apoyo a familias de víctimas y pescadores de Atoyac de Álvarez.

Lecciones y mejoras tras el huracán Otis

El paso de Otis evidenció la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre niveles de gobierno. En respuesta, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) implementaron diversas medidas para mejorar la prevención y respuesta ante ciclones.

Entre las acciones destacan:

Modernización del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) con modelos de pronóstico más precisos.

con modelos de pronóstico más precisos. Renovación de radares meteorológicos y estaciones automáticas en zonas costeras.

y estaciones automáticas en zonas costeras. Capacitación comunitaria y simulacros regionales enfocados en poblaciones vulnerables.

enfocados en poblaciones vulnerables. Actualización de protocolos de comunicación de riesgo para emitir alertas más oportunas ante huracanes de rápida evolución.

para emitir alertas más oportunas ante huracanes de rápida evolución. Cooperación internacional con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para mejorar la detección y la respuesta.

Estos avances buscan evitar que un fenómeno similar vuelva a tomar por sorpresa a la población y autoridades. Además, Otis dejó como lección la importancia de fomentar la educación preventiva y la resiliencia comunitaria frente al aumento de eventos climáticos extremos.