Confirma SRE fallecimiento de dos mexicanos por incendios en Hawái; hay más de 100 muertos en la zona, podría aumentar

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó el fallecimiento de dos compatriotas mexicanos por los fuertes incendios que han asolado a Hawái en los últimos días.

A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, la canciller mexicana dio a conocer sobre la triste noticia ocurrida en Maui.

Asimismo, destacó que ya personal consular que está brindando el apoyo, asistencia y acompañamiento a los familiares que sufrieron el deceso, además de expresar el pésame por la terrible situación.

“Comparto con tristeza el fallecimiento de dos personas mexicanas a causa de los incendios en #MauiFires Personal consular está brindando asistencia y acompañamiento a sus familias. Expresamos nuestro más sentido pésame ante esta trágica situación. @consuladoSF @vcalva”. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores.

Se mantiene una comunicación con las autoridades locales para confirmar los procedimientos y protocolos a seguir, a partir de la situación de emergencia que todavía permea en la isla.

Para las personas que lo requieran, se ha puesto a disposición de la comunidad el teléfono del Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM), que opera las 24 horas, los siete días de la semana:

+1(520)623-7874.

Muertes por incendios en Hawái supera los 100 y podría duplicarse

El balance de muertos en el incendio en Hawái, el más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo, superó los 100, y podría “duplicarse” esta semana, advirtieron las autoridades, criticadas por su gestión.

“Ya se han perdido 101 vidas”, dijo el gobernador de Hawái, Josh Green, en una alocución televisada, en la que añadió que los equipos de rescate habían rastreado ya algo más de una cuarta parte de la zona de búsqueda que tenían que cubrir.

“Durante los próximos diez días, este número podría duplicarse”, estimó más temprano este lunes en CNN.

El saldo va en aumento a medida que los equipos de rescate con perros entrenados avanzan en sus tareas de búsqueda entre casas y vehículos calcinados.

Sólo un 25% de la zona siniestra ha sido rastreada hasta el momento, explicaron las autoridades el lunes por la noche.

Los rescatistas “probablemente encontrarán de 10 a 20 personas por día hasta que terminen” sus tareas, dijo Green a la cadena CBS.

En Lahaina, una ciudad costera de 12 mil habitantes en la isla de Maui, el fuego fue tan intenso que hizo fundir el metal.

Los cuerpos recuperados son difíciles de identificar, explicó el jefe de la policía local, John Pelletier. Hasta ahora, sólo tres de ellos pudieron ser reconocidos “por sus huellas”, agregó el oficial, por lo que pidió a los familiares de las personas desaparecidas someterse a pruebas de ADN.

Las autoridades se plantean limitar el acceso a Lahaina, en Hawái, durante todas las operaciones de búsqueda, por precaución ante posibles productos químicos, y por respeto a los fallecidos.

Las autoridades daban cuenta de 1,300 desaparecidos, según Green. La cifra va bajando a medida que las comunicaciones se van restableciendo de forma progresiva en la isla de Maui y que los habitantes logran ponerse en contacto con sus familiares.

Un incendio muy mortífero en Hawái

Los múltiples fuegos que se declararon la semana pasada, atizados por los fuertes vientos y la sequía de la isla, siguen ardiendo, pese a los esfuerzos de los bomberos para extinguirlos.

Las autoridades, no obstante, no parecen preocupadas por la tormenta tropical que debe cruzar el sur en Hawái en la noche del miércoles al jueves. No tendrá “prácticamente ningún impacto”, según el servicio meteorológico estadounidense.

El fuego impactó o destruyó más de 2,200 estructuras en Lahaina, y oficialmente las pérdidas se estiman en 5,500 millones de dólares, sin contar los miles de damnificados que quedaron sin hogar.

Este es el incendio más mortífero en Estados Unidos desde 1918, cuando 453 personas murieron en Minnesota y Wisconsin, según el grupo de investigación Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

El saldo de víctimas fatales sobrepasa el de Camp Fire, ocurrido en 2018, en California, que prácticamente borró del mapa la pequeña población de Paradise y mató a 86 personas.

Las circunstancias de los repentinos incendios de esta semana siguen sin estar claras. Y el resentimiento de la población contra las autoridades no deja de aumentar.

Durante los incendios, las alertas oficiales en la televisión, la radio y en los teléfonos fueron inútiles, puesto que muchos residentes se quedaron sin electricidad o conexión. Las sirenas de alarma no funcionaron.