Durango: hallan 7 mil litros de huachicol y químicos precursores en operativo

GENERANDO AUDIO...

Se decomisaron en Durango, precursores, sustancias y combustible. Foto: SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que derivado de tres operativos en Durango, se lograron decomisar aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores químicos, más de 2 mil costales con una sustancia granulada y una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo.

Estas acciones fueron coordinadas por diversas agencias de seguridad: Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la SSPC, en inmuebles utilizados para la producción de drogas sintéticas y robo de combustible, también conocido como “huachicol”.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Caen cinco mexicanos en operativo antidrogas en Sudáfrica]

Coordinación de seguridad y resultados de los operativos

Las autoridades realizaron las inspecciones en inmuebles identificados como laboratorios y depósitos de hidrocarburo. García Harfuch resaltó que estos operativos forman parte de la estrategia federal para desmantelar redes criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas y al robo de combustible.

El secretario de Seguridad ha destacado anteriormente que la coordinación entre las distintas dependencias permite identificar y asegurar sustancias y materiales peligrosos, así como prevenir riesgos a la población. Se prevé que este tipo de operativos continúe en otras regiones del país para fortalecer la seguridad y el combate a los delitos federales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]