El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que México no está dentro de la lista de países con aranceles recíprocos del 10% que informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más temprano.

A través de las redes sociales, Marcelo Ebrard confirmó que México no está dentro de los países con 10% de aranceles recíprocos, con información oficial confirmada desde Washington.

El mandatario estadounidense reveló a través de su red social Truth que tomó en consideración que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos para negociar el tema de los aranceles impuestos en su contra.

Desde Washington : me informan oficialmente no estamos incluidos en los aranceles recíprocos de 10% anunciados el día de hoy. Saludos.

Donald Trump informó que los países que buscan negociar no han tomado represalias en contra de EE. UU. por lo que otorgó una pausa de 90 días y una reducción de los aranceles recíprocos durante este periodo, con efecto inmediato al 10%.

“… Considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos , incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo, del 10% , también con efecto inmediato.”

El conflicto con China aumenta, el presidente Donald Trump subrayó que China tuvo una falta de respeto a los mercados mundiales, por lo que aumenta con efecto inmediato los impuestos en su contra al 125%.

“Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento el arancel que Estados Unidos le impone al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a EE. UU. y a otros países ya no es sostenible ni aceptable.” realDonaldTrump, Truth Social.

Por su parte la Casa Blanca ha compartido un mensaje en X, que dice:

DO NOT RETALIATE AND YOU WILL BE REWARDED