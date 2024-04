Eclipse solar 2024, sigue la transmisión en vivo por Uno TV

Un eclipse total del Sol oscurecerá el cielo hasta cuatro minutos y medio en el norte del México este lunes 8 de abril. Durango, Torreón y Mazatlán, son algunas de las ciudades donde se podrá apreciar este fenómeno natural que no se repetirá en 28 años.

Transmisión especial de Uno TV para el eclipse solar 2024

Con Uno TV podrás seguir todos los detalles de este evento astronómico a través de una transmisión especial por Canal 52Mx de MVS, el cual iniciará a las 10:30 horas (centro de México).

Hora del especial del eclipse por Uno TV ¿Cuándo? Lunes 8 de abril de 2024

Lunes 8 de abril de 2024 ¿A qué hora? 10:30 horas

10:30 horas ¿En dónde? A través del canal 52Mx de MVS

No te pierdas la oportunidad de presenciar como el día se volverá de noche este lunes 8 de abril, un suceso que no sucedía desde julio de 1991.

La transmisión por el Canal 52Mx de MVS durará alrededor de dos horas (12:30).

¿Dónde y cuándo iniciará el eclipse solar 2024?

De acuerdo con los cálculos astronómicos, en el puerto de Mazatlán el eclipse iniciará a las 9:51:23 am. La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am.

El eclipse terminará a las 12:32:09 pm. Así, en Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente. Contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de dos horas y 41 minutos.

Los lugares de México en los que se verá al 100% el eclipse solar 2024

Además de Mazatlán, famosa ciudad sinaloense, el eclipse solar 2024 se podrá ver al 100% en otras 54 localidades y municipios del cinco estados del país, según Tania Arguijo, astrónoma de Ruta Eclipse, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Éstos son:

Sinaloa La Cruz Dimas Elota El Salto Mazatlán El Walamo Aguaverde Teacapán Cacalotán Escuinapa Villa Unión Concordia San Ignacio

Nayarit Quimchis Tecuala Acaponeta Huajicori

Durango Nazas Rodeo Nuevo Ideal Ciudad Lerdo Tlahualilo de Zaragoza Gómez Palacio San Pedro del Gallo Santiago Papasquiaro Coneto de Comonfort Cuencamé Canatlán Guadalupe Victoria Cuauhtémoc Ignacio Allende Nombre de Dios

Chihuahua Ejido Liberación Jesús María

Coahuila Ciudad Acuña Hidalgo Piedras Negras Morelos Nava Nueva Rosita Allende Guerrero Sabinas Melchor Muzquiz Palau Ocampo Minas de Barroterán Lamadrid Monclova Laguna del Rey Nadadores Cuatro Ciénegas San Pedro Torreón Nazareno



Otras ciudades de México en las que el eclipse total podrá verse serán Durango, Torreón y Monclova, aunque con una duración menor. Sin embargo, la mayoría del país experimentará el eclipse parcial. Por ejemplo, durante la fase máxima del eclipse en la Ciudad de México, la Luna cubrirá el 79 % del disco solar.

¿Cómo ver el eclipse de forma segura?

Para poder disfrutarlo es necesario contar con unos lentes especiales que filtren la radiación solar. De lo contrario, los daños a la salud por mirar el Sol sin protección podrían ser irreversibles. Uno de ellos es la retinopatía solar.

La retinopatía solar o maculopatía solar es una lesión en la retina provocada por la observación directa del Sol por un periodo de tiempo excesivo sin protección ocular, ya sea por un eclipse solar o en un día cualquiera, señala un artículo publicado en la Revista Médica de Minas Gerais.