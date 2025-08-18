ECOEMS 2025: ¿cuándo y cómo consultar los resultados de admisión a la UNAM y el IPN?

GENERANDO AUDIO...

ECOMS 2025. Foto: Cuartoscuro.

El proceso de ingreso al nivel media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México cambió este 2025. Ahora, la asignación de lugares a las personas aspirantes le corresponde al Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (ECOEMS), que sustituyó a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

A continuación, aquí en UnoTV.com te decimos todo lo que tienes que saber sobre el proceso del ECOEMS, cuándo y cómo puedes consultar los resultados de ingreso a planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿Qué es el ECOEMS?

Como anteriormente se mencionó, el ECOEMS vino a sustituir al Comipems; sin embargo, no replicó su esquema para la asignación a planteles de media superior.

El nuevo proceso del ECOEMS no implica presentar obligatoriamente un examen para acceder a un plantel de media superior. No obstante, los aspirantes interesados en ingresar a preparatorias o colegios de la UNAM y el IPN sí deberán presentar examen.

¿Cuándo y dónde consultar resultados?

Los resultados del ECOEMS 2025 estarán disponibles este próximo martes 19 de agosto en el portal oficial: https://www.miderechomilugar.gob.mx/. Los aspirantes deberán utilizar su folio y CURP tal y como aparece en el comprobante de registro.

Planteles que asignan con base en los resultados

Es importante señalar que los planteles cuya matrícula dependerá del examen son:

9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM

5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM

15 planteles de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN

1 plantel del Centro de Estudios Tecnológicos del IPN

¿Qué hacer en caso de resultar seleccionado en algún plantel de la UNAM o el IPN?

Si un aspirante no es seleccionado en sus opciones de la UNAM o el IPN, podrá inscribirse en el plantel que le fue asignado de acuerdo al sistema general del ECOEMS.

