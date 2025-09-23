GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Si eres adulto mayor y aún deseas conducir, es importante conocer los límites legales para tramitar o renovar tu licencia de conducir en México.

Aunque la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no establece una edad máxima para conducir, la realidad es que a partir de cierta edad, obtener el documento puede volverse más complicado.

El artículo 51 de la ley señala que todos los solicitantes deben demostrar aptitud física, mental y emocional, además de aprobar exámenes teóricos y prácticos. Esto asegura que la persona pueda conducir con seguridad, sin importar la edad.

Sin embargo, para personas de la tercera edad, algunas entidades federativas pueden exigir valoraciones médicas integrales, revisando condición física, cognitiva y sensorial, antes de expedir o renovar la licencia.

En lugares como la CDMX y el Estado de México, estos exámenes médicos no son obligatorios.

Recomendaciones para personas mayores que siguen manejando

Expertos recomiendan que los adultos mayores que aún manejan tomen precauciones como revisiones periódicas de visión y audición, evitar conducir de noche, informar a familiares sobre sus trayectos y no manejar bajo efectos de medicamentos que reduzcan reflejos o concentración.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Con estos cuidados y cumpliendo con los requisitos legales, es posible conducir con responsabilidad hasta que las capacidades físicas y cognitivas de la persona lo permitan. Sin embargo, es crucial estar informado sobre el límite de edad que puede aplicar en cada entidad para tramitar una licencia de conducir segura y vigente.