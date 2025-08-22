EE.UU. capacita a policías de 6 estados de México para combatir el uso de explosivos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Charbell Lucio

El uso de artefactos explosivos por parte del crimen organizado en México, se ha popularizado y cada día las fuerzas del orden enfrentan nuevos retos para no sucumbir en sus recorridos diarios.

Por ello, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (EE.UU.), capacitó a elementos policiacos de Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Querétaro y Baja California.

“Es un curso que los especializan en levantamiento de evidencia, pero enfocado a artefactos explosivos, improvisados. Esto sirve para saber qué tipo de componentes tienen los artefactos explosivos y el investigador con esto va a aprender cuál es la evidencia que tiene que buscar”, Carlos Roberto Gómez Ruíz, encargado del Agrupamiento de Artefactos, Explosivos y Materiales Peligrosos.

Michoacán es el estado con más uso de artefactos explosivos por parte de la delincuencia

“En general el empleo de artefactos explosivos improvisados está yendo a la vanguardia en todo el mundo y en México, pues no es la excepción. Michoacán ahorita en el empleo de artefactos explosivos. Está en primer lugar. Improvisan con materiales que compran en las ferreterías. De alguna manera tienen que ser personal que ya está capacitado, no cualquiera le mete mano a los explosivos y se pone a hacer artefactos, puede ser por formación militar, formación policial, también puede ser personal que tiene formación de artesanos del ámbito de la cuetería”, Carlos Roberto Gómez Ruíz, encargado del Agrupamiento de Artefactos, Explosivos y Materiales Peligrosos

Los 33 elementos de seguridad mexicanos fueron instruidos en temas como: organización de equipos para realizar peritajes, química, electrónica, fijación fotográfica e identificación de objetos y materiales que componen un artefacto detonado.

“Encontré nitrato de amonio, después de hacer el análisis del contenedor, nitrato de sodio y aluminio, ¿alguien sabe esta combinación de materiales que podría producir?”, agente de la ATF.

Los agentes de la ATF, también dieron una demostración de explosiones producidas con distintos artefactos conocidos como minas, que van desde una simple lata con un componente detonador, hasta una mezcla de pólvora y gasolina con gran capacidad destructora.

En próximas capacitaciones los alumnos aprenderán sobre desactivación de minas terrestres.

Autoridades consideran que no ponen en riesgo la soberanía nacional ni representan un intervencionismo estadounidense.

“Esta es una colaboración, al mismo tiempo que ellos nos están brindando alguna asesoría nosotros también les estamos proporcionando información de lo que estamos encontrando en campo y estamos también nosotros capacitando a personal de la embajada y personal de la ATF”, Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública

La Tierra Caliente es la región donde células delictivas han ‘sembrado’ mayor número de explosivos.

Entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, un total de 19 personas han perdido la vida por explosión de minas en territorio michoacano; de ese total, 11 eran elementos de fuerzas federales.

El caso más reciente ocurrió el pasado martes, en Tepalcatepec, donde un convoy del Ejército Mexicano que realizaba patrullajes, detonó accidentalmente un explosivo.

En el hecho, resultó lesionado el Sargento Segundo de Infantería, Galileo Anastasio Cordero, quien horas más tarde falleció mientras era atendido en el hospital de la 43 Zona Militar.

