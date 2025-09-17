EE. UU. felicita a México por aniversario del inicio de Independencia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de EE. UU.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al pueblo mexicano por la celebración del inicio de la Independencia.

A través de su cuenta de X, el diplomático estadounidense señaló que “nuestros países, como socios soberanos, comparten valores democráticos y lazos profundos que hacen única nuestra relación”.

“Enfrentamos crimen transnacional, seguridad en frontera y migración ilegal”: Marco Rubio

De igual manera, en nombre de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, envió sus felicitaciones por el 215 aniversario del inicio de la independencia de México.

“Estados Unidos y México comparten una relación vital, moldeada por la geografía, la historia y los lazos perdurables entre nuestros pueblos”, destacó.

A través de un mensaje publicado por la Embajada estadounidense, Marco Rubio dijo que la asociación entre ambas naciones “impulsa una de las relaciones comerciales más grandes del mundo, fomenta la prosperidad a ambos lados de la frontera y fortalece la seguridad regional”.

Manifestó que juntos trabajan enfrentando desafíos comunes, “incluyendo el combate al crimen transnacional, la seguridad de nuestra frontera y la detención de la migración ilegal”.

Finalmente, el secretario de Estado destacó que “nos unimos al pueblo mexicano para conmemorar esta ocasión y reafirmamos nuestro compromiso de construir una asociación aún más sólida en los años venideros”.