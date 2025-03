EE. UU. informó a México sobre buque armado y está en aguas internacionales: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue informada con anticipación sobre el despliegue de un buque armado de Estados Unidos (EE. UU.) en aguas internacionales del Golfo de México.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el barco no ha navegado en territorio mexicano. La mandataria aseguró que el despliegue tiene como propósito apoyar las operaciones de Estados Unidos para evitar el tráfico de drogas por ese territorio.

“Ellos están en su territorio y en aguas internacionales, nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional, está en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación, ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación, mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran aguas nacionales, así, pues no debe ser, pero están en territorio de Estados Unidos y en internacionales, pero no es contra México, están vigilando las aguas internacionales por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La movilización de esta nave fue anunciada el pasado sábado por el Comando Norte de Estados Unidos en su cuenta de la red social X en la que señaló que el despliegue estaba destinado a contribuir a la misión para restaurar la integridad territorial en la frontera sur estadounidense.

El desplazamiento de este barco militar ocurre luego de en febrero pasado, por orden del presidente Donald Trump, Estados Unidos, designó como terroristas a ocho bandas criminales, seis de ellas mexicanas como los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.

Tras esta declaratoria, que amplía las facultades de Washington para combatir a los criminales, Sheinbaum advirtió que no tolerará una “invasión” de su vecino y rechaza acciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano.

Según el Comando Norte, en la nave se embarcará un destacamento de la Guardia Costera, especializado en operaciones contra la piratería, la migración irregular y el terrorismo.

La Defensa estadounidense precisó que la movilización del USS Gravely, un destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke, responde a las órdenes del presidente Trump y la declaratoria de emergencia en la frontera que emitió desde que asumió, el 20 de enero.

Trump también renombró la porción del Golfo de México, que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos como “Golfo de América”. El despliegue naval ocurre en esa región.

La mandataria de su lado ha amenazado con demandar a Google por referirse a la totalidad del Golfo de México como “Golfo de América” en los mapas que la empresa muestra en sus plataformas.

Trump acusa a los cárteles de traficar fentanilo y a los gobiernos de Canadá y México de ser incapaces de evitar el contrabando de esa droga, razón por la que amenaza a ambos países con aranceles del 25%.

A cambio de una pausa en la entrada en vigor de los gravámenes, Sheinbaum desplegó a 10 mil militares en la zona limítrofe con Estados Unidos. El operativo ha resultado en la incautación de más de 100 kilos del opioide sintético desde febrero a la fecha.