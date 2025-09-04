GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum y Marco Rubio hablaron de barreras comerciales. Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar las barreras comerciales que, en su opinión, impiden el libre comercio entre ambos países en el marco del T-MEC. El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó la petición durante su primera gira oficial en México.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, Rubio destacó la necesidad de revisar medidas que afectan la participación de empresas privadas y limitan la competencia en distintos sectores económicos.

Informe de EU sobre barreras comerciales

Cinco meses antes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó el Informe de Estimaciones Nacionales de Comercio 2025, en el que identificó las principales medidas no arancelarias que obstaculizan a exportadores e inversionistas estadounidenses.

El documento señaló como prioritarias la política energética, las prácticas aduaneras y las restricciones en agricultura, además de señalar incompatibilidades con compromisos internacionales adoptados por México en el T-MEC.

El Gobierno de Donald Trump advirtió que estas medidas contradicen acuerdos bilaterales y afectan la confianza de inversionistas en sectores clave.

Las 57 barreras comerciales enlistadas

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, y la USTR enumeraron en 57 puntos las inquietudes que consideran centrales en la revisión del tratado. Entre ellas destacan:

Política energética que favorece a Pemex y CFE .

y . Obstáculos regulatorios en agricultura, salud y servicios financieros.

Inconsistencias en normas aduaneras y de etiquetado.

Restricciones a productos biotecnológicos y maíz genéticamente modificado.

Demoras en registros sanitarios de Cofepris .

. Falta de renovación de permisos para plaguicidas y químicos agrícolas.

Exigencias de pagos retroactivos a aseguradoras extranjeras.

Restricción al fracking y control estatal del litio.

Eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como regulador autónomo.

como regulador autónomo. Piratería digital y falsificación de productos.

Estas observaciones, según autoridades estadounidenses, deberán discutirse en la próxima renegociación del acuerdo comercial.

Seguridad en la frontera México–EE. UU.

El encuentro también abordó temas de seguridad fronteriza. En una declaración conjunta, ambos gobiernos también anunciaron un acuerdo de cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la vigilancia en la frontera común.

Entre los compromisos pactados se incluyen:

Combatir túneles fronterizos clandestinos.

Incrementar inspecciones en cruces fronterizos.

Procesar judicialmente casos de tráfico de drogas y armas.

Prevenir flujos financieros ilícitos.

Atender el robo de combustible en ambos países.

Para dar seguimiento, se acordó la formación de un Grupo de Alto Nivel que se reunirá de manera permanente y estará conformado por funcionarios de seguridad de ambas naciones.

Declaraciones oficiales

La presidenta Claudia Sheinbaum también subrayó que la cooperación se realizará en el marco de la soberanía de ambos países. “Se trata de colaboración sin subordinación”, declaró tras el encuentro.

El secretario Marco Rubio agradeció, por otra parte, la disposición de México en temas de seguridad y resaltó la necesidad de eliminar barreras comerciales y no comerciales para fortalecer la prosperidad regional.

Cooperación en migración y seguridad

Rubio reconoció la colaboración de México en la disminución de los cruces irregulares hacia Estados Unidos, los cuales, según datos de la administración de Trump, se encuentran en niveles históricos bajos. Además, destacó la entrega de personas buscadas por delitos de narcotráfico que fueron trasladadas a territorio estadounidense para enfrentar procesos judiciales.

El secretario adelantó que la cooperación bilateral se formalizará en distintos frentes: intercambio de información de inteligencia, decomiso de armas y capacitación conjunta. También planteó la necesidad de enfrentar nuevas amenazas, como el uso de drones por parte de organizaciones criminales.