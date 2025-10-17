Ejecutivo federal enviará iniciativa de Ley de Extorsión con penas de hasta 15 años de prisión

GENERANDO AUDIO...

El Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, con el objetivo de homologar las sanciones en todo el país.

Penas de prisión y multas económicas

Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica Ernestina Godoy explicó que la propuesta contempla penas de seis a quince años de prisión y multas de entre 11 mil 314 y 56 mil 570 pesos para quienes cometan este delito.

“Las penas están planteadas de 6 a 15 años de prisión y se determinarán a partir de una serie de agravantes como, por ejemplo, el cobro de piso o cuando las víctimas sean personas migrantes, menores de edad, servidoras públicas o cuando los responsables actúen desde un centro penitenciario”, señaló Godoy.

El delito se perseguirá de oficio

Godoy también precisó que la iniciativa busca que el delito de extorsión se persiga de oficio en todo el país y no dependa de que las víctimas presenten denuncia.

“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades”, añadió.

Contexto

Esta propuesta forma parte del paquete de reformas en materia de seguridad y justicia impulsado por el Ejecutivo, con el propósito de fortalecer el marco legal contra los delitos de alto impacto, particularmente los que afectan a la ciudadanía y al sector empresarial.