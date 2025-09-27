Ejército y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Veracruz tras Onda Tropical

GENERANDO AUDIO...

Foto: Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional aplican el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en los municipios de Texistepec y Jesús Carranza, Veracruz, debido a las afectaciones provocadas por la Onda Tropical No. 34 desde el pasado 22 de septiembre.

En total, 130 efectivos se mantienen desplegados en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las labores incluyen reconocimientos terrestres, fluviales y aéreos, así como perifoneo y monitoreo de los ríos Chiquito, Coatzacoalcos y Jaltepec.

Ejército y Fuerza Aérea refuerzan apoyo en Veracruz

El 24 de septiembre, se trasladaron 1,500 despensas desde el Centro Estratégico Militar de Acopio en Santa Lucía, Estado de México, hacia las instalaciones del 45/o. Batallón de Infantería en Minatitlán, Veracruz.

A este apoyo se sumaron 1,800 despensas más enviadas por el Gobierno del Estado de Veracruz, con el fin de atender a las familias que resultaron afectadas por la onda tropical.

Despensas llegarán a 14 comunidades afectadas

Las despensas serán distribuidas en 14 comunidades de Texistepec y Jesús Carranza. Para la entrega se utilizan un helicóptero de la Guardia Nacional, 19 vehículos y una embarcación rápida, lo que permitirá acceder a las zonas de difícil ingreso.

Con estas acciones, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional reafirmaron su compromiso de salvaguardar a la población, proteger sus bienes y mantener el orden en las zonas afectadas de Veracruz.