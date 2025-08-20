GENERANDO AUDIO...

Los alumnos regresan a clases. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Viene el lunes 1 de septiembre de 2025, y con ello el primer informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero también la duda de si ese día sería feriado para los trabajadores y si se suspenden las clases en los centros educativos del país.

Aquí en Unotv.com revisamos lo que dice la ley al respecto y el calendario escolar para explicarte.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿El 1 de septiembre de 2025 es feriado y se suspenden clases?

Para empezar, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de septiembre no está enmarcado entre los días de descanso obligatorio, por lo tanto, no será feriado y los trabajadores se presentan con normalidad en sus centros laborales.

Asimismo, no habrá pago triple, como aplica cuando son días no laborales oficiales.

En cuanto a las escuelas, el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene contemplado el próximo lunes 1 de septiembre como fecha para el inicio de clases.

De esta manera, los alumnos iniciarán sus clases de manera normal, sin que el primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum afecte las actividades.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Nuevo modelo Infonavit: así podrás sacar casa desde 100 puntos]

¿Cuándo es el primer informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum?

Como ya lo hemos mencionado, el próximo lunes 1 de septiembre está programado que Claudia Sheinbaum presente ante el Congreso de la Unión su primer informe de Gobierno, después de que el pasado 1 de octubre rindió protesta como presidenta de México.