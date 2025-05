El 34% de los funcionarios de casilla declinan participación en elección judicial

GENERANDO AUDIO...

Elección del Poder Judicial. Foto: Cuartoscuro

A poco más de dos semanas de la elección del Poder Judicial, cerca de 263 mil funcionarios de casilla han pedido ser sustituidos para el 1 de junio, es decir, el 34% del total.

En entrevista para Uno TV, María Elena Cornejo, directora ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que no hay motivo de alarma.

“No, no hay de qué preocuparse, no es un dato para alarmarse. Es un dato para poder comparar y poder identificar las razones por las cuales estas personas se sustituyen. Yo no le llamaría renuncias, porque necesariamente la ciudadanía no renuncia”, señaló María Elena Cornejo, directora ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica del INE.

¿Cuáles son las razones de sustitución de los funcionarios de casilla?

Ciudadanos imposibles de localizar por cambio de domicilio, defunción o porque no habitan en la dirección registrada en el padrón electoral.

Impedimentos legales, como no contar con credencial para votar, no aparecer en la lista nominal o tener un cargo en la dirigencia de algún partido político.

Otro grupo está conformado por quienes ya participan en algún proceso electoral, ya sea local o federal.

“Procesos locales y federales, porque están en los dos procesos. Estamos hablando de Durango y Veracruz, porque tienen la elección de ayuntamientos, pero también tienen una elección federal y una elección local del Poder Judicial”, destacó María Elena Cornejo.

Razones de sustitución de funcionarios de casilla

Entre las razones de sustitución de funcionarios de casilla se encuentra la categoría de discapacidad, la cual considera a personas con alguna condición que impide o dificulta su participación.

Finalmente, están quienes no participan por motivos de salud, laborales, sociales o simplemente porque no quieren.

Los datos: De los 775 mil 821 funcionarios de casilla convocados para el primero de junio, el 44% no acudirá por causas laborales y sociales; 29%, por rechazo; y el 16.4%, por motivos de salud.

La Dirección de Capacitación y Educación Cívica del INE estima que el porcentaje de funcionarios sustituidos podría llegar al 40%.

Sin embargo, asegura que ya se cuenta con la infraestructura y logística para instalar las cerca de 84 mil casillas previstas en todo el país.

“Si hoy fuera el día de la elección, nosotros ya podríamos instalar todas las casillas”, afirmó María Elena Cornejo.

