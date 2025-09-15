GENERANDO AUDIO...

Jalil Rachid es el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas. Foto: Reuters

Hernán Bermúdez Requena, alias el “Abuelo”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, buscaba instalar una red criminal en Paraguay antes de ser detenido el pasado fin de semana, confirmó este lunes el ministro antidrogas Jalil Rachid.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) explicó que el exfuncionario mexicano habría intentado replicar en el país sudamericano las operaciones delictivas que encabezaba en México, en complicidad con integrantes de su familia.

“No se olvide que un sobrino suyo ya había sido aprehendido, acá en Paraguay, un par de meses antes; entonces, hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay”, señaló Rachid.

Ingreso ilegal y captura en residencia de lujo

De acuerdo con las autoridades paraguayas, Bermúdez Requena ingresó de manera clandestina por la frontera con Brasil, tras pasar por Panamá, y se instaló en un condominio de lujo en Mariano Roque Alonso, donde fue capturado el viernes 12 de septiembre.

Durante el operativo, encabezado por la Senad con apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, se aseguraron joyas, dinero en distintas divisas, identificaciones falsas y objetos de lujo.

El ministro Rachid destacó que la operación se logró gracias al intercambio de información con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México, lo que permitió rastrear movimientos financieros sospechosos y ubicar al presunto capo.

“Gracias a la coordinación internacional entre Paraguay y México, frustramos cualquier actividad o negocio delictivo que él iba a emprender acá”, afirmó.

Enfrenta proceso de extradición

Tras su captura, el “Abuelo” fue presentado ante un juez especializado en crimen organizado. Aunque se le ofreció un procedimiento abreviado de extradición voluntaria a México, lo rechazó para acogerse al trámite ordinario, que podría tardar hasta 60 días.

Mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva en instalaciones de la Senad en Asunción.

Bermúdez Requena es requerido en México por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de ser señalado como líder de La Barredora, grupo vinculado con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

