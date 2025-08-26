GENERANDO AUDIO...

Entre los mitos más comunes al hablar de créditos para vivienda está el del Buró de Crédito. Muchos trabajadores creen que aparecer en él los descalifica automáticamente para un préstamo, pero el Infonavit aclara que no es así.

El instituto detalla que actualmente la aprobación de créditos se realiza con base en el modelo de puntuación T100, un sistema que evalúa al trabajador de manera integral, considerando factores como:

Estabilidad laboral.

Edad y salario diario integrado.

Ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

Información de la empresa en la que se labora.

Historial crediticio, incluido el Buró de Crédito.

¿El Buró de Crédito es decisivo?

No. El Infonavit explica que el Buró de Crédito sí se revisa, pero no es el único criterio para determinar si un trabajador puede obtener financiamiento. Se trata de un elemento más dentro de un análisis que combina edad, continuidad laboral y ahorro, lo que permite ver la capacidad real de pago.

El nuevo esquema establece una puntuación mínima de 100 puntos, en contraste con los mil que se pedían en el modelo tradicional.

¿Qué pasa si pierdes tu empleo?

El Infonavit aclara que al perder un empleo no se eliminan los puntos acumulados.

Se conservan los relacionados con edad, salario y ahorro en la Subcuenta de Vivienda .

. Lo que sí se detiene es la cotización continua, un rubro clave en la acumulación de puntos.

Cuando el trabajador vuelve a cotizar en el IMSS, se reactiva el conteo de semanas.

¿Cómo saber si ya calificas?

El instituto recomienda entrar a la plataforma Mi Cuenta Infonavit, donde el trabajador puede consultar:

Su puntaje actual.

Si cumple los requisitos de precalificación.

El monto aproximado de crédito al que tendría acceso.

El estado de su ahorro, el cual genera rendimientos cada año.

Así que estar en el Buró de Crédito no te impide comprar casa con Infonavit, pero tu historial sí influye en la evaluación general. El modelo T100 busca un análisis más completo para garantizar créditos sostenibles.

