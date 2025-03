¡El caso Cuauhtémoc Blanco es una vergüenza!

GENERANDO AUDIO...

Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual diputado federal de Morena, fue acusado por su hermana de violación en grado de tentativa. El intento de retirarle el fuero fue frenado por Morena y sus aliados, situación que generó una confrontación en la Cámara de Diputados. La diputada Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, y Selene Ávila, de Morena, debatieron sobre el caso en el programa “Será Viral”.

Anayeli Muñoz califica como “vergüenza nacional” el caso Cuauhtémoc Blanco

La diputada Anayeli Muñoz afirmó que el caso representa una “vergüenza nacional”. Señaló que “deberíamos haber desechado este dictamen y que él, como cualquier otra persona, enfrentara la justicia sin fuero”. Aseguró que la víctima se encuentra en una grave desigualdad frente al poder político que protege al legislador.

Selene Ávila sostiene que no había elementos jurídicos suficientes

Por su parte, Selene Ávila explicó que no se trató de proteger al diputado, sino de respetar el debido proceso. “El dictamen no iba por quitarle el fuero, sino por desecharlo debido a las deficiencias en la carpeta de investigación”, sostuvo. Agregó que el proceso no queda cancelado y que la Fiscalía puede volver a presentar el caso con mayores elementos.

Muñoz: “La víctima queda sin justicia”

Anayeli Muñoz insistió en que la Cámara debía garantizar el acceso a la justicia. “No somos jueces, pero sí debimos permitir que la justicia actuara”, dijo. Criticó el argumento de que se trataba de un dictamen mal armado, señalando que el testimonio de la víctima debería haber sido suficiente para avanzar.

“El problema son las Fiscalías, no el Congreso”

Selene Ávila atribuyó la debilidad del caso a la mala integración de la carpeta por parte del anterior fiscal de Morelos. Afirmó que “la sección instructora no hace labores ministeriales, solo interpreta lo que la Fiscalía presenta”.

Perspectiva de género en disputa

Ambas legisladoras apelaron a la perspectiva de género, pero con enfoques distintos. Para Muñoz, Morena traiciona su discurso feminista: “Hoy se están burlando de la perspectiva de género”. Ávila replicó: “Siempre estaré del lado de las víctimas, pero también del Estado de Derecho”.

Colectivos feministas convocan a movilizaciones

Anayeli Muñoz confirmó que no asistirá a las protestas del fin de semana, pero alentó a las mujeres a manifestarse: “Como he marchado antes, hay que seguir en las calles”. Ávila respaldó el derecho a la manifestación, destacando que está garantizado constitucionalmente.

Propuesta de reforma al fuero

Selene Ávila propuso limitar el fuero solo a expresiones parlamentarias: “El fuero debe mantenerse solo para proteger opiniones y votos, no para evitar investigaciones penales”.

Conclusiones encontradas

Para cerrar, Anayeli Muñoz calificó el caso como “vergüenza”, mientras que Selene Ávila habló de “debilidad de la Fiscalía de Morelos”. El debate dejó en evidencia las profundas diferencias políticas y jurídicas sobre el tratamiento de este caso.