El Cutzamala, en sus mejores niveles: llenaría 446 veces el Estadio Azteca

Cutzamala podría abastecer un año a CDMX y quedar con reservas. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala alcanzó esta semana su mejor nivel en seis años, al registrar 79.79% de llenado, lo que equivale a 674 millones 373 mil metros cúbicos de agua en las tres presas que lo integran.

De acuerdo con estimaciones, este volumen permitiría llenar 446 veces el Estadio Azteca o mil 515 veces el lago mayor de Chapultepec.

De acuerdo con las estimaciones por sus dimensiones, el Estadio Azteca tendría un volumen aproximado de 1.4 millones de metros cúbicos, en tanto que el Lago Mayor del Bosque de Chapultepec tiene un volumen de aproximadamente 412 mil metros cúbicos.

Niveles actuales de las presas del Cutzamala

La presa con mayor almacenamiento es Valle de Bravo, que se encuentra al 83.28% de su capacidad con 328 millones 462 mil metros cúbicos, un contraste con 2024, cuando llegó a niveles críticos.

Le sigue Villa Victoria, con 78.55% de llenado, equivalente a 145 millones 891 mil metros cúbicos.

En tercer lugar, está la presa El Bosque, con 74.12% de su capacidad, es decir, 150 millones 20 mil metros cúbicos.

Un nivel histórico no visto desde 2019

Los registros indican que septiembre de 2025 marca un punto histórico, ya que el Cutzamala no había alcanzado este nivel desde el 11 de septiembre de 2019, cuando llegó a 77% en la misma fecha y cerró el mismo mes superando el 80%.

Esto significa que en seis años no se veía un volumen de agua de tal magnitud.

Lo que significa este almacenamiento

Con el volumen actual, el sistema podría abastecer perfectamente las cantidades que aporta en un año a la CDMX y zona conurbada, que es de aproximadamente 485 millones de metros cúbicos, y aún quedaría un 28% adicional de reserva.

